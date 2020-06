Deux Glickenhaus SCG 007 au Mans en 2021

La Scuderia Cameron Glickenhaus engagera deux SCG 007 dans un an aux 24 Heures du Mans 2021 en catégorie Hypercar. Jim Glickenhaus, le fondateur de SCG, a également annoncé que les SCG 007 courront également à Sebring et à Spa.

Jim Glickenhaus : « En 2017, nous avions pris position et dit que nous souhaitions courir dans la catégorie Hypercar. Nous progressons rapidement pour atteindre cet objectif.

L’ingénierie de notre châssis est terminée, et nous finalisons actuellement la fabrication des autres pièces.

Nous avons achevé notre première batterie de tests en soufflerie, dans l’une des meilleures souffleries mondiales. Nous avons déjà atteint plusieurs de nos objectifs d’ingénierie, et nous mettons à profit les leçons que nous avons apprises pour aller vers des objectifs supplémentaires.

Nous allons démarrer le passage de notre moteur Pipo au banc d’essai le mois prochain, et nous essaierons notre 007 avant la fin de l’année.

Enfin, nous sommes ravis d’annoncer que nous allons ajouter une deuxième voiture et que nous engagerons un team officiel avec nos 007 à Sebring, Spa, et bien sûr aux 24 Heures du Mans. »

Pierre Fillon , Président de l’ACO : « Cette grande nouvelle souligne l’attractivité de nouvelle catégorie reine. Par ailleurs, je tiens à souligner la magnifique réussite de Glickenhaus dans la construction et la promotion de cette voiture. Je tiens aussi à remercier Glickenhaus et tous nos constructeurs pour leur contribution à cette discipline et leur fidélité envers nos projets pour le futur de l’endurance. »