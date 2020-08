Deux courses pour l’Ultimate Cup Winter Series début 2021

L’Ultimate Cup Series se met à l’heure hivernale en 2021 avec l’Ultimate Cup Winter Series. Deux meetings seront au programme dès le mois de janvier. Le tracé portugais d’Estoril accueillera une course de 12 heures du 22 au 24 janvier. Le championnat restera au Portugal pour les 24 Heures de Portimao du 26 au 28 février. Ces deux circuits recevront déjà le championnat cette année.

Les différentes catégories acceptées en Ultimate Cup Series seront acceptées et le format des courses sprint (plateaux GT et Monoplace). Pour les catégories plus typées endurance (Protos & GT), les concurrents auront droit à deux courses longues.