Des essais concluants pour Audi Sport à Vallelunga

Audi Sport a investi le circuit de Vallelunga il y a quelques jours pour une séance d’essais collectives où étaient présentes plusieurs équipes roulant avec la marque aux quatre anneaux. Entre GT2, GT3, GT4 et TCR, jusqu’à 13 autos ont roulé durant les trois journées d’essais sur le tracé situé au nord de Rome.

« La réponse positive d’équipes venant de cinq pays est satisfaisante et confirme le concept d’un test commun que nous avons l’intention de renouveler à l’avenir », a déclaré Chris Reinke, responsable de la compétition-client chez Audi Sport. Le Lausitzring et Portimao ont déjà accueilli ce type d’essais dans le passé.

Audi R8 LMS GT4 (Saintéloc Racing)

Plusieurs pilotes Audi Sport ont fait le déplacement en Italie. Christopher Haase, Patric Niederhauser et Nico Müller ont roulé sur l’Audi R8 LMS GT3 aux couleurs Audi Sport. Mattia Drudi a fait office de coach pour Audi Sport Italia, Kelvin van der Linde et Mike Rockenfeller étaient avec ABT Sportsline pour préparer la saison DTM. Quant à Markus Winkelhock, il a piloté l’Audi/Saintéloc Racing en guise de préparation au Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Audi R8 LMS (Saintéloc Racing)

Saintéloc Racing était également en piste avec une Audi R8 LMS GT4 partagée par Greg Guilvert et Fabien Michal, les deux champions de France FFSA GT en titre. La monture de Olivier Estèves et Anthony Beltoise a aussi roulé à Vallelunga.

Les Suisses de Capricorn Racing avaient amené une Audi R8 LMS ultra GT3 et PK Carsport a pris la piste avec son Audi R8 LMS GT2. Enfin, Nathanaël Berthon et Frédéric Vervsich ont poursuivi le programme d’essais Audi Sport sur la deuxième génération de l’Audi RS 3 LMS.

Audi R8 LMS ultra (Team Capricorn)

« Alors que les équipes clientes ont terminé leurs propres programmes et obtenu des résultats productifs, notre programme comprenait des essais de set-up avec les voitures GT3 », a confié Stefan Gugger, chef de projet de l’Audi R8 LMS GT3. « Au cours de ce test, nous avons parcouru un total de 1250 km et obtenu des informations intéressantes sur les conditions météorologiques changeantes. »

Audi R8 LMS GT4 (Saintéloc Racing)

Audi R8 LMS GT2 (PK Carsport)

Audi R8 LMS ultra (Team Capricorn)

Audi R8 LMS GT4 (Saintéloc Racing), Audi R8 LMS

Audi R8 LMS (ABT Sportsline)