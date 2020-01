Des débuts en compétition prometteurs pour la Saleen 1 GT4

La Saleen 1 GT4 n’a pas manqué ses débuts en compétition sur le circuit californien de Thermal Club avec une belle prestation à la clé. La dernière née des GT4 était pilotée par Dominic Cicero dans le cadre du championnat Winter Invitational Series. La Saleen 1 GT4 est toujours en cours d’homologation par SRO Motorsports Group.

« En participant à ces courses, notre intention était de poursuivre le développement du concept Saleen 1 GT4 et de collecter des informations pour aider le processus d’homologation avec SRO », a déclaré Gabriel Cadringher, en charge du sport auto chez Saleen. « Nous savions que la voiture serait très compétitive dans la classe GT4, mais les résultats ont dépassé nos attentes. »

La GT4 américaine était en piste face aux GT2 et GT3. Sur les deux courses, Dominic Cicero s’est classé 6e au général. « Nous sommes ravis de nos résultats du week-end », s’est réjouit Steve Saleen, patron-fondateur de la marque. « Il n’y a pas de meilleur test de performance et de fiabilité qu’une course en direct et voir notre auto faire mieux que tout le peloton GT4 lors des deux courses du week-end. Ces résultats sont gratifiants après des mois de tests et de développement. Nous avons hâte de finaliser le processus d’homologation avec SRO et de voir la Saleen 1 sur les grilles dans le monde entier. »

Saleen nous a confirmé il y a quelques jours le vif intérêt pour son modèle GT4, notamment en France où le constructeur américain espère bien avoir des voitures dès que possible.