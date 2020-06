Dennis Jordan et Alex Siebel, les deux gamers de TDS E Racing, passés au crible

Dennis Jordan et Alex Siebel sont tous les deux allemands et ont la particularité d’être les deux « gamers » de l’équipe TDS E Motul Racing qui va disputer les 24 Heures du Mans Virtuelles sur l’ORECA 07 #46 les 13 et 14 juin prochains. En dépit de leur jeune âge (21 et 24 ans), ils ont tous les deux une grande expérience des courses virtuelles. Nous avons discuté avec eux et abordé leur préparation en vue de ce grand événement…

Quand avez-vous commencé à jouer en sim racing ?

Dennis Jordan (D.J) : « J’ai commencé il y a un bon moment maintenant, c’était en 2013 ! »

Alex Sibel (A.S) : « J’ai débuté en 2007 avec rFactor 1. »

Avez-vous déjà disputé des courses de 24 heures auparavant ?

D.J : « J’en ai déjà fait plusieurs ! Depuis quelques années maintenant, nous en faisons au moins plus d’une par an. Nous sommes donc tous les deux bien habitués à ce style de course. »

A.S : « Depuis 2018, je dispute le VEC (Virtual Endurance Championship) sur rFactor 2 et nous avons déjà eu une course de 24 heures (au Mans) sur cette plateforme l’an dernier. Ce week-end, nous disputons une course de 24 heures ce qui m’en fera deux dans le mois…»

Avez-vous déjà participé à un événement d’une telle ampleur comme les 24 Heures du Mans Virtuelles ?

D.J : « Ces dernières années, j’ai participé à pas mal de grands événements en sim racing. Cependant, cette course est un peu au-dessus de toutes les autres. Il y a de grands gamers, beaucoup de très bons pilotes dont certains en activité en Formule 1 ou en Endurance et pas mal de vraies équipes de compétition des 24 Heures du Mans.»

A.S : « Je n’ai jamais pris part à un événement aussi important ! »

Comment vous préparez-vous ? Avez-vous une préparation spécifique ?

D.J : « Je prends cette course comme un épreuve classique, normale. Donc au niveau de ma préparation, cela ne changera rien ! »

A.S : « Ce ne sera pas bien différent des courses sim racing habituelles. Je dirais, par contre, que c’est encore plus professionnel sur celle-ci car il y a tellement de gens de la compétition réelle. »

Où allez-vous jouer ? De chez vous ou dans les locaux de TDS Racing ?

D.J / A.S : « Nous allons rejoindre l’atelier de TDS Racing à Montpellier et allons jouer avec l’ensemble de l’équipe sur place. Ce sera vraiment sympa. »

Vous allez faire équipe avec un ancien pilote de Formule 1, Giedo van der Garde (19 GP chez Caterham et Sauber). Comment vous sentez-vous par rapport à cela ?

D.J : « C’est vraiment sympa d’avoir un coéquipier tel que lui. Pas mal de gens le connaissent de part ses GP de Formule 1. C’est vraiment un bon coéquipier à avoir dans son équipe. Nous avons déjà fait quelques tests, il est déjà très rapide. »

A.S : « Je savoure l’opportunité qui m’est offerte de travailler avec un ancien pilote de F1. Je suis convaincu que nous avons un équipage solide. Tout le monde prend cela très sérieusement. Après nos premiers entraînements, nous sommes déjà très rapides et il est bon de constater que nous avons les mêmes sensations, tous les quatre, à propos de la voiture et de ses réglages. »

Vous connaissez également votre coéquipier gamer ?

D.J : « Nous nous connaissons depuis près de 10 ans maintenant. Nous sommes tous les deux de la même équipe et de la même nationalité. Nous sommes de bons amis, cela va bien nous aider… »

Qu’allez-vous apporter à Giedo van der Garde ? Qu’est ce qu’il va vous apporter ?

D.J : « Giedo est vraiment un très bon pilote et il sait exactement comment piloter une voiture et être très rapide. Cependant, le monde de la simulation, est un peu différent. C’est dans ce cas précis que nous pouvons l’aider, au niveau de sa compréhension, sur l’analyse de certaines données, lui dire où aller pour être encore un peu plus rapide. A l’opposé, toute l’expérience que Giedo a pu emmagasiner dans sa vie de pilote va nous aider. On a déjà pu le voir dans les premiers échanges que nous avons eu avec les ingénieurs, dans la façon dont il leur parle. Nous allons beaucoup apprendre de lui… »

A.S : « Il y a des astuces sur rFactor 2 que vous ne pouvez connaitre que quand vous avez assez d’expérience. La même chose au niveau du set-up. Nous leur donnons des conseils, à lui et à Larry ten Voorde, mais du point de vue du pilotage pur, je ne pense pas qu’ils aient besoin de nous (rires). Notre intervention concerne purement le jeu, nous allons donc nous compléter…»

Voulez-vous rester dans le monde réel ou un jour devenir pilote dans le monde réel ?

D.J : « Ce serait un rêve de devenir un vrai pilote un jour. Cependant, je suis très heureux avec ce que peut m’offrir le monde virtuel. Je ne cours donc pas après le monde réel car cela coute beaucoup d’argent mais si un jour une occasion se présente, je la saisirai ! »

A.S : « Pour moi aussi, cela serait un rêve, mais il y a tellement de choses à faire pour que cela devienne réalité. Pour le moment, cela ne fait pas partie de mes plans mais si une opportunité se présente… »

Quelles sont vos ambitions sur ces 24 Heures du Mans virtuelles ?

D.J : « Nous sommes là pour gagner. La compétition est très forte, le niveau général est très relevé. Nous allons essayer de faire de notre mieux. Je suis confiant avec l’équipage qui a été formé, c’est du solide. En tout cas, ce sera un événement formidable, je suis impatient d’y être ! »

A.S : « Le niveau de la course est très relevé, mais nous avons un bel équipage surtout avec nos deux pilotes du réel car je pense que tous, dans les différents équipages de ces 24 Heures du Mans virtuelles, n’ont pas le même niveau. Je pense que nous pouvons bien figurer… »

Le profil des deux gamers :

Dennis Jordan est un jeune allemand de 21 ans. Il a une grande expérience de la course monoplace, à la fois comme pilote et comme team manager. Il a remporté le GPVWC Superleague Team en 2019 et est devenu vice-champion des pilotes la même année. Dennis est également très rapide sur les courses d’endurance. Il est champion VEC (Virtual Endurance Championship) LMP2 en 2018 et a remporté le championnat VEC LMP1 en 2019, ainsi qu’une 3e place aux 24 Heures du Mans rFactor 2.

Alex Siebel est un joueur allemand de 24 ans. En GPVWC, en 2017, il a remporté la Supercup Drivers Championship, titre qu’il a complété l’année suivante par un autre championnat Pilotes après avoir atteint la Superleague, le plus haut niveau de simulation de monoplace de la GPVWC. Il a remporté, au total, 66 victoires dans toutes les séries auxquelles il a participé. En 2019, il est devenu champion VEC LMP1 et a terminé 3ème de l’épreuve des 24 Heures du Mans rFactor 2 avec son coéquipier Dennis Jordan (et Jernej Simončič).

Edge Esports : il s’agit de l’équipe de gamers qui est associée à TDS Racing. Cette structure belge, dirigée par Andreas Wauters, a été créée il y a sept ans. Ce sont des spécialistes, comme les deux gamers, de rFactor 2. Comme précisé ci-dessus, Dennis Jordan et Alex Siebel sont champions Virtual Endurance Championship 2019. Ils mènent de nouveau le championnat en 2020 et pourrait être titrés très prochainement.

Avec Giedo van der Garde et Larry ten Voorde qui a notamment fait de la Porsche Supercup et roule pour le compte de Project One en WEC cette saison (il a disputé deux courses), l’équipage a fier allure !