Déjà plus de 60 heures de course pour Inception Racing en 2021

Si on prend le temps de faire un rapide tour d’horizon des équipes qui ont le plus de kilomètres en course depuis le début de l’année, on y retrouvera à coup sûr Inception Racing. En arrivant au Paul Ricard, l’écurie britannique soutenue par Optimum Motorsport a déjà plus de 60 heures de course à son actif : Creventic, GT World Challenge Europe, GT World Challenge America, Gulf 12, GT America, Asian Le Mans Series. Place maintenant à l’International GT Open. Brendan Iribe et Ollie Millroy sont de tous les combats aux quatre coins du monde dans la McLaren 720S GT3. En août prochain, il y aura même les 24 Heures du Mans, cette fois sur une Ferrari 488 GTE.

Au fil du temps, Brendan Iribe, à l’origine des programmes, se fait une belle réputation de gentleman driver aguerri. Bas Leinders, directeur sportif de Inception Racing, est lui aussi de tous les déplacements. L’ancien pilote a parfaitement trouvé sa place dans une équipe qui passe beaucoup de temps en voyage.

Disputer autant de championnats est un exercice compliqué par les temps qui courent ?

“En 2020, nous avons enchaîné 17 week-ends consécutifs, preuve si besoin en était qu’on pouvait rouler l’année passée malgré les restrictions et complications pour se déplacer. On ne s’est jamais posé la question de savoir si on allait faire ceci ou cela. Je n’ai pas d’assistant, donc c’est à moi que revient toute l’organisation logistique. L’une des choses les moins évidentes reste l’étude des règlements. En fonction des championnats, les règles sont différentes.”

Rouler dans différents championnats permet à Brendan de prendre de l’expérience…

“C’est le but. En 2020, Brendan a beaucoup roulé en essais en plus des meetings. Son gros point fort est qu’il est à l’écoute. Quand on lui dit quelque chose, il l’applique de suite. Sa marge de progression est encore importante. Brendan fait tout pour être le meilleur pilote Bronze.”

Le GT World Challenge America était prévu ?

“Les discussions ont débuté en Asian Le Mans Series. Nous savions que nous ne pourrions pas être là pour le premier meeting à Sonoma. Le règlement est proche du GT World Challenge Europe, ce qui facilite les choses. Une fois sur place à COTA, Brendan a souhaité rajouter le GT America en dernière minute au programme.

Vous avez une base aux Etats-Unis ?

“On s’appuie sur l’équipe de Dave O’Neill qui a officié en Formule 1 chez Marussia et Jordan. Son équipe fait beaucoup de Radical.”

Suite à l’Asian Le Mans Series, Inception Racing a décroché une invitation pour les 24 Heures du Mans en GTE-Am. Comment se passe la préparation ?

“Malheureusement, il n’est pas possible d’y faire rouler la McLaren 720S GT3. Nous avons donc opté pour une Ferrari 488 GTE en partenariat avec Kessel Racing. Le personnel sera en grande partie de Inception Racing (Optimum Motorsport, ndlr). Avant Le Mans, nous roulerons en WEC à Monza (Brendan Iribe et Ollie Millroy seront rejoints par Ben Barnicoat, ndlr). Seules ces deux courses sont prévues en GTE. En fin d’année, le plan est prévu de revenir en Asian Le Mans Series afin de valider l’invitation du Mans. C’est un plaisir pour moi de revenir au Mans après une dizaine d’années d’absence.”