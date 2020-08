De nouvelles images de la T.50 de Gordon Murray Automotive

Nous avons déjà évoqué la T.50 de Gordon Murray Automotive ici

Le constructeur a présenté de nouvelles images -extérieur et intérieur- de cette Supercar exceptionnelle-très inspirée par l’expérience de Gordon Murray en F1- de par ses spécifications, et notamment son faible poids, 986 kg seulement, ce qui rend près d’une demi-tonne aux concurrentes. La T.50 est le 50ème design de Gordon Murray qui fête aussi ses 50 ans de carrière, ce qui explique l’appellation de cette Supercar.

100 exemplaires de la T.50 -moteur V12 Cosworth 3,9 litres de 663 chevaux) seront construits à partir de janvier 2022 (pour le prix modeste d’un peu plus de 2,6 millions d’euros HT -mais quand on aime on ne compte pas…)