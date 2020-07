De nouveaux changements dans le calendrier IMSA ?

L’IMSA s’apprête à apporter de nouveaux changements à son calendrier en raison des restrictions actuelles sur les déplacements dans le Nord-Est des USA qui mettent en péril les 6 Heures de Watkins Glen et la manche à Lime Rock Park (uniquement réservée aux GT).

Sportscar365 a appris que les deux courses n’auront probablement pas lieu comme prévu début septembre en raison de la quarantaine obligatoire de 14 jours imposée par New York et le Connecticut aux personnes arrivant d’États où la COVID-19 est “largement répandue”. Dix-neuf États sont concernés et cela comprend la Floride, la Caroline du Nord, la Californie et la Géorgie où la majorité des équipes de l’IMSA sont basées.

La semaine dernière, la NASCAR a déplacé sa course annuelle de Watkins Glen, prévue du 14 au 16 août, au Daytona International Speedway en raison des restrictions actuelles sur les déplacements.

Une mise à jour du calendrier IMSA pourrait avoir lieu plus tard dans la semaine. Des rumeurs dans le paddock de Sebring le week-end dernier ont indiqué que le Charlotte Motor Speedway (pour la course réservée aux GT) et le Michelin Raceway Road Atlanta (pour la manche de six heures) pourraient servir de circuits de remplacement.

Ce serait alors la cinquième série de changements du calendrier de l’IMSA 2020 en raison de la pandémie de coronavirus en cours.