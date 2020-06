De grandes ambitions pour Haupt Racing Team (HRT)

Le départ de Black Falcon du GT3 coïncide avec l’arrivée d’une nouvelle structure, le Haupt Racing Team (HRT). On doit cette nouvelle équipe à Hubert Haupt, pilote régulier de Black Falcon. Le pilote allemand, classé Silver par la FIA, fait partie des pilotes très affûtés. HRT s’engage dès cette année en Nürburgring Endurance Series, 24 Heures du Nürburgring et GT World Challenge Europe Powered by AWS. La seconde activité de l’équipe sera le simracing.

La première sortie de l’équipe aura lieu dès le 27 juin à l’occasion du premier rendez-vous Nürburgring Endurance Series. Patrick Assenheimer et Maro Engel se partageront le volant d’une Mercedes-AMG GT3 dans l’Eifel. Trois autos rouleront aux 24 Heures du Nürburgring en septembre prochain avec le soutien de Mercedes-AMG. Adam Christodoulou, Manuel Metzger et Luca Stolz rouleront sur une des trois Mercedes. On retrouvera Nico Bastian, Hubert Haupt, Yelmer Buurman et Maro Engel sur la deuxième auto, la troisième étant confiée à Patrick Assenheimer, Dominik Baumann, Dirk Müller et Maro Engel.

Du côté du GT World Challenge Europe Powered by AWS, HRT fera confiance à Vincent Abril, Maro Engel et Luca Stolz, toujours avec le soutien de Mercedes-AMG. Le trio sera également au départ des Total 24 Heures de Spa en octobre. En fonction de l’évolution de la saison, il est possible de voir HRT avec plus d’autos. HRT aura la casquette de ‘Performance Team’ chez AMG.

A 51 ans, Hubert Haupt entame un nouveau chapitre dans sa carrière. Ses débuts en compétition remontent à la fin des années 80 par le karting. On l’a vu par la suite en DTM mais aussi aux 24 Heures du Mans 1999 sur une Porsche 911 GT2/Roock Racing en compagnie de Hugh Price et John Robinson. Hubert Haupt cumule le rôle de pilote et chef d’entreprise dans l’immobilier. Il compte trois succès aux 24Heures de Dubai et une 2e place aux 24 Heures du Nürburgring 2019.

Pour ses débuts sur la piste, HRT pourra compter sur Sean Paul Breslin en tant que team principal et sur l’expérience de Renaud Dufour à la tête de la partie ingénierie. Marvin Wagner fera office de directeur technique. Les trois étaient auparavant chez Black Falcon. L’équipe est basée à Grünwald mais la préparation des autos se fera à Meuspath tout près du Nürburgring.

Haupt Racing Team lance en parallèle son équipe de eSport.

« J’ai vraiment hâte de relever le nouveau défi », a déclaré Hubert Haupt. « Tout au long de mes années en sport automobile, j’ai toujours eu l’idée de monter ma propre équipe. Je sais que cela implique de gros engagements et une énorme responsabilité. Mais avec ces personnes de haut niveau à mes côtés, je suis convaincu que la mise en place de HRT est la bonne décision. Surtout maintenant dans les moments difficiles des événements sportifs que nous vivons, je voulais aussi montrer que les choses continuent et que je garde ma foi dans la fascination du sport automobile. Je suis convaincu qu’avec HRT, nous trouverons très bientôt notre place parmi les meilleures équipes de GT3. »