De bons chiffres pour Lamborghini en 2020 malgré la crise mondiale

On ne vous apprendra rien en vous disant que les temps sont durs pour les constructeurs automobiles même si certains résistent mieux à la crise que d’autres. Automobili Lamborghini fait partie des marques qui ont plutôt bien résisté au tsunami Covid-19 avec 7430 voitures livrées dans le monde, soit une petite baisse de 9% par rapport à 2019. La marque italienne impute cette baisse à l’arrêt de la production durant 70 jours au printemps dernier conformément aux directives du gouvernement italien. En revanche, le second semestre a été le plus fourni de toute l’histoire de Lamborghini.

Avec 2224 voitures livrées, les Etats-Unis restent le premier marché de la marque de Sant’Agata Bolognese. L’Allemagne est loin derrière avec 607 autos, la Chine, Hong Hong et Macao avec 604, le Japon 600, le Royaume-Uni 517 et l’Italie 347. Les deux pays en plus forte croissance sont la Corée du Sud (303 autos, +75%) et l’Allemagne (607, +8%). L’année 2020 a vu le passage du SUV Urus dépasser les 10 000 véhicules produits (4391 autos livrées en 2020). Pour ce qui est de la Lamborghini Huracan, 2193 véhicules ont été vendus (+3%), contre 846 Aventador. L’année 2021 qui débute tout juste s’annonce déjà plutôt bonne avec plus de la moitié de la production déjà attribuée.

« Les résultats 2020 sont une démonstration claire de l’excellent travail qui, malgré les difficultés d’une année de défis mondiaux, a été réalisé par toute l’équipe Lamborghini avec un dévouement et un esprit énormes », a déclaré Stephan Winkelmann, nommé il y a peu à la tête de Lamborghini en plus de Bugatti. « C’est un grand honneur pour moi de faire à nouveau partie de notre avenir : le sens de la communauté ressenti si fortement au cours de l’année écoulée, ainsi que les valeurs de responsabilité sociale et la volonté d’innovation qui a toujours distingué Lamborghini, seront à la base d’une année 2021 qui ne s’annonce pas facile, dans le but de consolider la gamme de produits, de rechercher de nouvelles perspectives commerciales et de renforcer encore plus la marque. »

Six nouveaux produits ont été lancés en 2020. Le mois de janvier a vu le lancement de la nouvelle Huracan Evo RWD. En mai, Lamborghini a été la première marque automobile à utiliser la réalité augmentée pour le lancement de la Huracan Evo RWD Spyder. Le début de l’été a vu le lancement de la Sian Roadster, limitée à 19 exemplaires. Place ensuite à l’Essenza SCV12, une hypercar conçue par Lamborghini Squadra Corse et Lamborghini Centro Stile limitée à 40 exemplaires. Un mix de Huracan GT3 et Super Trofeo a donné naissance à la Huracan STO (Super Trofeo Homologata), réservée à un usage routier. Enfin, la SC20 a été dévoilée en fin d’année.

Le constructeur italien a travaillé durant le confinement du printemps dernier pour concevoir des masques chirurgicaux et des respirateurs pour les services médicaux.

Trois modèles ont fêté un anniversaire en 2020 avec le 50e de l’Urraco et la Jarama GT, sans oublier le 30e anniversaire de la Diablo.

Du côté de Lamborghini Squadra Corse, le cap des 490 voitures de course produites depuis 2009 a été dépassé.