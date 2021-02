Daytona 2021 en 24 chiffres !

La première grande course internationale de 24 heures de l’année 2021 a eu lieu ce week-end à Daytona et elle fut passionnante. Nous vous proposons les chiffres clé de cette édition afin de tout savoir et vous vous rendrez compte que ce fut l’année de pas mal de premières !

0 : pas une goutte de pluie cette année, tout comme 2020. Une bonne chose quand on se rappelle qu’en 2019 les averses avaient obligé les organisateurs à stopper la course…

1 : c’était la première apparition des LMP3 dans une course IMSA et donc aux 24 Heures de Daytona. Victoire de Riley Motorsports.

1 : Helio Castroneves signe sa première victoire aux 24 Heures de Daytona tout comme Alexander Rossi. A noter que ces deux hommes ont aussi remporté les 500 Miles d’Indianapolis et que le premier cité est champion IMSA sortant. Deux beaux CV !

1 : c’est la première fois qu’Acura remporte les 24 Heures de Daytona. Le constructeur n’avait d’ailleurs jamais aucune grande course d’endurance comme Daytona, Sebring ou Petit Le Mans.

1 : premier succès également pour Era Motorsport en LMP2, de Riley Motorsports en LMP3 et de Winward Racing en GTD.

1 : première victoire de Ligier en LMP3 et de Mercedes en GTD.

1 : un vainqueur français cette année. Il s’agit de Paul-Loup Chatin sur l’ORECA #18 d’Era Motorsport.

2 : il s’agit de la 2e victoire en Floride pour Ricky Taylor et Filipe Albuquerque. Ce dernier est toujours sur une lancée incroyable après Le Mans ainsi que ses titres en WEC et ELMS en 2020…

1:34.657 : le meilleur temps en course de Renger van der Zande sur la Cadillac #01 lors du 65e tour. C’est déjà le Néerlandais qui avait été le plus vite en 2020. Il confirme qu’il est un très bon pilote. Il a été signé avec une moyenne au tour de 135.394 soit plus de 217 km/h.

2 : premier doublé Corvette aux 24 Heures de Daytona avec sa C8.R. Il s’agit de la première grande course d’endurance remportée par cette nouvelle auto. La marque n’avait plus gagné depuis 2016. Il s’agit de la 4e victoire en Floride pour le constructeur de Detroit.

3 : après deux victoires au général, Jordan Taylor signe un succès en GTLM cette fois ci !

3.519 : l’écart qui sépare les deux Corvette C8.R à l’arrivée en GTLM !

@Corvette Racing

4 : les autres meilleurs temps en course ont été signés par Nicolas Lapierre en LMP2, Alessandro Pier Guidi en GTLM, Laurents Hoerr en LMP3 et Marcos Gomes en GTD.

4 : Wayne Taylor Racing remporte les 24 Heures de Daytona pour la 4e fois de son histoire (2017, 2019, 2020, 2021) et donc pour la 3e fois consécutive avec deux constructeurs différents. Chapeau !

4.704 : l’écart entre l’Acura lauréate et la Cadillac #48 d’Aly Cadillac Racing qui termine 2e !

5 : Cadillac pouvait signer sa 5e victoire consécutive à Daytona. Acura lui a barré la route !

12 : le nombre d’abandons lors de cette édition. A noter que la moitié concerne le GTD et qu’aucune Lamborghini Huracan Grasser Racing Team ne termine !

15 : le nombre de constructeurs répartis dans les cinq classes : Lamborghini, Porsche, Acura, Lexus, Audi, Ferrari, Aston Martin, BMW, Corvette, Mazda, Cadillac, Mercedes, Duqueine, Ligier, Dallara.

@IMSA

15 : le nombre de pilotes français engagés lors de ces 24 Heures de Daytona : 5 en DPi, 6 en P2, 1 en P3, 2 en GTLM, 1 en GTD.

27 : le nombre de nationalités des pilotes présents

49 : le nombre d’engagés cette année, soit l’un des plus beaux plateaux depuis 2018. Dix-neuf autos étaient engagées en GTD.

59 : il s’agissait de la 58e édition des 24 Heures de Daytona, première manche de l’IMSA WeatherTech 2021. Le prochaine sera à Sebring pour les 12 Heures le 20 mars prochain.

72 : nombre de tours sous régime de Full Course Yellow.

807 : le nombre de tours couverts en 2021. On est loin du record de distance de 833 établi en 2020.