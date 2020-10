Covid-19 : qu’est ce que le sport professionnel en France ?

Le président de la République Emmanuel Macron doit s’exprimer ce soir sur un durcissement des mesures pour lutter contre le Covid-19. Un nouveau confinement fait partie des mesures à l’étude, tout comme un couvre-feu durci. Le quotidien L’Equipe rapporte les propos de l’Elysée comme quoi le sport professionnel pourrait se poursuivre “quel que soit le scénario retenu en termes de restrictions et de protocole sanitaire.”

On pense forcément aux finales du Championnat de France FFSA GT à Lédenon (7/8 novembre) et GT World Challenge Europe Powered by AWS une semaine plus tard au Paul Ricard. Qu’est ce que le sport professionnel en France ?

Le ministère en charge des sports détaille ce qu’est le sport professionnel en France :

Le modèle d’organisation du sport français est unitaire. Il n’y a pas de séparation entre le sport amateur et le sport professionnel. La notion de sport professionnel recouvre en fait des réalités dont il n’est pas toujours aisé de donner une définition, un contenu et un périmètre précis.

Deux approches peuvent être identifiées :

La première permet d’appréhender le sport professionnel comme une branche du sport fédéral. Lorsque l’activité fédérale englobe un secteur de pratique professionnelle, la fédération en fixe généralement les contours en précisant quelles sont les compétitions ouvertes aux professionnels et en qualifiant de sportifs professionnels les sportifs y participant. Ceux-ci, dans ce secteur, sont majoritairement des salariés. C’est aujourd’hui le modèle dominant. On le retrouve dans les sports collectifs : basket-ball, cyclisme football, handball, hockey sur glace, rugby, volley-ball..

La seconde s’attache à identifier les sportifs qui évoluent au plus haut niveau de leur discipline et qui vivent des revenus issus leur pratique sportive (souvent en tant que travailleurs indépendants : (rémunération de leur participation à des compétitions, contrats de sponsoring et de partenariat)) sans appartenir à un secteur professionnel déterminé comme tel par le cadre fédéral : golf , natation, tennis, tennis de table.

SRO Motorsports Group a déjà mis en place un protocole sanitaire strict sur des meetings qui se déroulent à huis clos. Si le Championnat de France FFSA GT met en avant un paddock français, le GT World Challenge Europe Powered by AWS est plus européen. Il ne reste plus qu’à attendre les décisions gouvernementales pour en savoir plus (ou pas).