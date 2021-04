Corvette Racing prêt à faire débuter la C8.R en WEC

Après le déplacement manqué aux 24 Heures du Mans 2020 pour cause de crise sanitaire, Corvette Racing fait son retour en WEC à l’occasion des 6 Heures de Spa. Le meeting belge, qui ouvre la saison, marquera la toute première sortie de la Corvette C8.R en dehors du sol américain. A cette occasion, Oliver Gavin et Antonio Garcia vont se partager le volant de la Corvette qui bien entendu roulera en GTE-Pro.

Le Britannique et l’Espagnol seront associés pour la première fois chez Corvette Racing. A eux deux, ils comptent 318 départs, 73 victoires et 9 championnats pour le compte de la marque américaine. Gavin et Garcia connaissent parfaitement le tracé belge pour avoir disputé dans le passé les 24 Heures de Spa.

« C’est une bonne idée de disputer cette course à Spa pour préparer Le Mans », a déclaré Antonio Garcia. « Ce n’est pas seulement pour les pilotes, mais aussi les ingénieurs et toute l’équipe. Tout le monde sera au courant de la philosophie de la course WEC. Avec toutes les règles et les différences par rapport à l’IMSA, c’est un bon entraînement pour Le Mans. Cela aide tout le monde à se vider l’esprit et à se concentrer sur sa préparation. J’ai participé à deux reprises aux 24H de Spa et j’ai raté de peu le podium la dernière fois J’ai vraiment hâte de de piloter la Corvette à Spa. Un bon circuit mérite une vraie voiture comme la C8.R. J’ai hâte d’y rouler dans une GTE. J’ai vraiment apprécié l’expérience à piloter une GT1 il y a plusieurs années. Je suis sûr que la Corvette sera encore plus agréable cette fois-ci. »

Retiré de tout programme complet avec Corvette Racing, Oliver Gavin fait son retour dans une Corvette : « Quand on m’a parlé pour la première fois de cette opportunité de courir à Spa, je suis allé voir Antonio qui avait demandé s’il y avait une chance que nous puissions rouler ensemble. Nous sommes devenus de très bons amis au fil des ans. J’ai été coéquipier avec quasiment tout le monde mais je n’avais jamais roulé avec Antonio. C’est vraiment génial de partager la C8.R avec lui.

« Spa est l’une des plus belles pistes où chaque pilote veut rouler. Le circuit comprend quelques-uns des virages les plus difficiles au monde, tels que l’Eau Rouge ou Blanchimont. C’est une piste qui, je pense, conviendra à la C8.R. Il faut aussi penser à la météo. Fin avril, début mai peut vous donner toute sorte de condition. »