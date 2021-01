Cool Racing prend son indépendance

Cool Racing va poursuivre ses activités cette année sur les circuits européens, mais en prenant son indépendance.

L’équipe Cool Racing sera toujours dirigée par Alexandre Coigny et Nicolas Lapierre avec un programme European Le Mans Series en 2021. Comme en 2020, Nicolas Lapierre, Alexandre Coigny et Antonin Borga se partageront le volant d’une ORECA 07 sur les circuits européens. Deux Ligier JS P320 rouleront en Michelin Le Mans Cup, sans oublier une Ligier JS2 R en Ligier European Series. Il n’est pas exclu de voir une Ligier JS P320 en European Le Mans Series même si cette dernière n’est pas confirmée.

“Nous avons appuyé sur le bouton vert à la mi-décembre”, a déclaré Nicolas Lapierre à Endurance-Info. “Il a fallu trouver le bâtiment, y faire les travaux nécessaires. Les points durs sont maintenant passés.” La nouvelle base de Cool Racing est basée à Annecy (Haute-Savoie).

“C’est une très belle expérience”, poursuit le champion WEC LMP2 2016. “Ce nouveau challenge permet de faire les choses comme on le souhaite. L’équipe conserve le nom de Cool Racing.”

“Ce changement n’était pas du tout prévu”, souligne Nicolas Lapierre. “En parallèle, nous lançons CLX Motorsport qui prend la suite de Racing Spirit Leman.” Le C est pour Coigny, le L pour Lapierre et le X pour garder une part de mystère sur la lettre.

Cool Racing pourrait intervenir pour d’autres équipes à l’avenir, aussi bien aux 24 Heures de Daytona qu’aux Total 24 Heures de Spa par exemple. Aucune porte n’est fermée sur les activités de l’écurie.

2021 étant une année de lancement, Cool Racing n’a pas encore pris de décision quant à une participation aux 24 Heures du Mans sachant que la structure sera de toute façon présente au Road to Le Mans. L’objectif est bien entendu de retrouver le WEC le plus vite possible.

“Nous préférons faire moins cette année, mais faire dans le qualitatif”, explique le pilote. “C’est reculer pour mieux sauter. Il y aussi d’autres pistes à explorer comme l’Asian Le Mans Series et les Etats-Unis. Pour l’équipe, le timing est parfait avec un nouveau vent qui souffle sur l’Endurance. La catégorie LMDh est très prometteuse et tout le monde regarde forcément ce qui est peut être mis en place à l’avenir.”

Nicolas Lapierre n’a absolument pas envie de quitter le volant. En plus de l’European Le Mans Series, on devrait le voir en WEC cette année dans la catégorie reine.