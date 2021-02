Côme Ledogar, le plaisir absolu en Ferrari…

Dire que Côme Ledogar est franco-italien est exagéré. Pourtant, le patron-pilote de CLRT en Porsche Cup parle couramment italien de par ses origines familiales. Après AF Corse, le Français roule pour Kessel Racing en Asian Le Mans Series. Si l’équipe de Ronnie Kessel est basée à Lugano, donc en Suisse, elle ne peut pas ignorer ses liens avec l’Italie. Entre Côme Ledogar et la marque Ferrari, c’est la love story…

Avec Amato Ferrari chez AF Corse et Ronnie Kessel chez Kessel Racing, Côme Ledogar roule pour deux personnes emblématiques du paddock GT. Les deux ont la même particularité : la passion. On peut aussi y rajouter le travail bien fait et la gentillesse.

“Je retrouve les mêmes méthodes de travail”, a confié Côme Ledogar à Endurance-Info. “Tout le monde est très ouvert et il règne un côté italien chez Kessel Racing. Il y fait bon vivre avec des mécaniciens très sympas. Je ne connaissais pas l’équipe, mais je ne suis pas dépaysé. Le façon de travailler colle à mon image. Aussi bien AF Corse que Kessel Racing ont un patron emblématique. Les deux sont très faciles à travailler et ils ont un point commun : le travail bien fait. Parler italien est un avantage pour les détails, notamment la position de conduite.”

Côme Ledogar a disputé deux courses sur une Ferrari en 2020. Aux 24 Heures du Mans, il s’est offert la pole GTE-Am sur une 488 GTE et au Paul Ricard, il a largement contribué au titre GT World Challenge Europe Powered by AWS d’Alessandro Pier Guidi et SMP Racing (AF Corse).

“Je prends beaucoup de plaisir dans la Ferrari”, souligne le Français. “Cette auto me fait ‘kiffer’, aussi bien la GTE que la GT3. Elle est agréable et très équilibrée. Elle n’a pas de gros plus ou de gros moins. La Ferrari est bien partout. Les deux modèles ont un ADN commun. La grosse différence se fait dans les pneus.”