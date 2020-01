Côme Ledogar (Car Guy Racing) : “Un vrai plaisir de piloter la Ferrari”

Après la catégorie LMP2 en Asian Le Mans Series la saison dernière, Côme Ledogar débutait en GT dans la série Le Mans asiatique ce week-end en Australie. Rapide tout le week-end dans la Ferrari 488 GT3/Car Guy Racing, le Lyonnais est reparti avec la victoire de catégorie GT avec à ses côtés Kei Cozzolino et Takeshi Kimura, soit le même trio qu’aux 24 Heures du Mans sur une Ferrari dans sa version GTE.

“Ce programme n’était pas prévu car Antonio Fuoco était à Shanghai”, nous a déclaré Côme Ledogar à sa descente du podium. “Ma première satisfaction est d’avoir pris beaucoup de plaisir dans la Ferrari. Terminer le week-end par une victoire est exceptionnel. L’équipe a mis en place une stratégie parfaite.”

Si en tout début de course la Ferrari jaune a subi la domination d’une autre 488 GT3, celle de HubAuto Corsa, les rôles se sont inversés après la mi-course.

Comme quasiment tout le plateau, Côme Ledogar a apprécié ce circuit australien du Bend : “Ce circuit est du pur bonheur. Déjà, cela fait plaisir à voir qu’on ouvre encore des circuits alors qu’en Europe ce n’est plus le cas. Le tracé est long et c’est un vrai challenge sur chaque tour. La configuration fait qu’il faut rester concentré chaque seconde et surtout ne pas se relâcher. Il y a une seule trajectoire et il faut s’en tenir à celle-ci. Le tracé compte beaucoup de sections rapides avec une vraie notion de prise de risque.”

Si l’information n’est pas encore confirmée officiellement, il serait logique de revoir Côme Ledogar dans la Ferrari/Car Guy Racing lors des deux prochains rendez-vous à Sepang et Buriram.

“J’apprécie beaucoup le championnat”, souligne le Français. “C’est une vraie série Pro-Am où l’ambiance entre tout le paddock est très bonne. Tout est très professionnel dans une atmosphère assez détendue. Ici, je retrouve ce que je sais faire, à savoir coacher des gentlemen, leur laisser du temps de roulage et travailler à leurs côtés.”

Dans moins de trois semaines, Côme Ledogar sera de retour en Australie pour les 12 Heures de Bathurst, cette fois sur l’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59. Là aussi, ce sera en Pro-Am avec Alexander West et Chris Goodwin et là aussi l’objectif sera la victoire de classe. Entre les deux, le champion 2014 de la Porsche Carrera Cup France va retourner en France pour préparer un nouveau challenge qui sera annoncé sous peu…