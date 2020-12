Collaboration renforcée entre l’ADAC GT Masters et SRO

L’ADAC GT Masters et SRO Motorsports Group prolongent leur collaboration en 2021 avec aucune date commune entre les championnats gérés par les deux promoteurs. Afin d’aligner leurs calendriers, le meeting ADAC GT Masters de Zandvoort passe du 9 au 11 juillet et la finale de Hockenheim est repoussée d’une semaine (22/24 octobre). Quant aux essais officiels, ils se dérouleront à Oschersleben du 19 au 21 avril.

« L’ADAC GT Masters et SRO travaillent ensemble avec succès depuis de nombreuses années », a déclaré Hermann Tomczyk, président de l’ADAC Sports. « Nous sommes heureux d’intensifier progressivement notre partenariat. Nous pensons qu’il est très important de coordonner nos calendriers d’événements afin que les équipes et les pilotes puissent participer aux courses GT3 les plus importantes au monde sans la moindre date commune, et nous y sommes parvenus. »

Du côté de Stéphane Ratel, on vise à tisser des liens plus étroits avec le championnat GT allemand phare qui sera en concurrence avec le DTM 2.0 réservé aux GT3. L’ADAC GT Masters continue de s’appuyer sur la BOP mise en place par SRO en GT3 et GT4.

Calendrier ADAC GT Masters 2021 (sous réserve de confirmation) :

14/05/21 – 16/05/2021 Motorsport Arena Oschersleben

11/06/21 – 13/06/2021 Red Bull Ring (AUT)

09/07/21 – 11/07/2021 CM.com Circuit Zandvoort (NL)

06/08/21 – 08/08/2021 Nürburgring

10/09/21 – 12/09/2021 DEKRA Lausitzring

01/10/21 – 03/10/2021 Sachsenring

22/10/21 – 24/10/2021 Hockenheimring Bade-Wurtemberg