CMR partenaire officiel de Bentley sur un programme GT World Challenge Europe complet

Cela fait un bon moment que Charly Bourachot cherchait à se rapprocher d’un constructeur pour évoluer en GT3 et c’est désormais chose faite. K-PAX Racing et Team Parker Racing ne seront pas les seules équipes à faire rouler des Bentley Continental GT3 en GT World Challenge Europe powered by AWS cette année.

CMR sera de la partie sur la scène européenne GT sur un programme complet GT World Challenge Europe (Sprint + Endurance) avec deux autos dans chaque série.

Le constructeur britannique dépêchera Jules Gounon au sein de la structure basée à Alès. Le pilote officiel Bentley roulera en Sprint. Son coéquipier sera annoncé sous peu.

Pour la partie Endurance, Seb Morris sera de la partie avec à ses côtés Pierre-Alexandre Jean. Le jeune pilote français, pur produit de la filière GT4 mise en place par Charly Bourachot, trouve-là l’occasion de passer à la catégorie supérieure après avoir brillé dans une Audi/Saintéloc à Barcelone lors de la finale Endurance 2019 (victoire en Pro-Am). CMR fera également rouler une Bentley Continental GT3 en Am. ‘PA’ sera présent sur les deux championnats.

Le plan 2020 est donc d’avoir deux Bentley en Sprint (1 en Pro, 1 en Pro-Am) et deux en Endurance (1 en Pro, 1 en Am).

Cet engagement de CMR en GT3 ne remet absolument pas en cause la présence de l’équipe en GT4.