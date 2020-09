CLRT, la structure qui n’a pas tardé à se faire un nom…

Depuis quelques mois, Côme Ledogar est un homme pressé. En lançant sa structure avec Tugdual Rabreau, le Lyonnais relève un défi de taille. Le premier objectif de CLRT (Côme Ledogar Rabreau Tugdual) était la Porsche Carrera Cup France pour prendre ses marques. Finalement, la Cup France a d’abord laissé place à la Porsche Mobil 1 Supercup avec plusieurs autos. Le staff de CLRT sur les circuits représente tout de même 18 personnes avec un Côme Ledogar au four et au moulin.

Adam Eteki, Steve Brooks, Emil Caumes, Tugdual Rabreau, Florian Latorre et François Lansard portent les couleurs CLRT à Magny-Cours.

“On devait faire rouler deux ou trois Porsche mais dix jours avant le début de saison, Steve Brooks nous a fait part de son envie de rouler avec nous”, a déclaré Côme Ledogar à Endurance-Info. “J’aime trop le sport auto pour abandonner et en une semaine, on a remué ciel et terre pour être sur la grille de départ. La première course de l’équipe a donc été la Porsche Supercup sur le Red Bull Ring avec deux autos. Les voitures étaient pourtant stickées pour le championnat français car la Supercup n’était pas prévue. Nous avons terminé à 6h20 du matin, pris une douche avant de prendre la direction du circuit. Deux jours plus tard, CLRT décrochait le 2e temps en qualif’.”

“Je veux tout le temps gagner”, poursuit l’ancien champion Blancpain GT Series. “Les ambitions de l’équipe restent toujours aussi élevées. Le fait d’avoir des pilotes qui se battent devant permet de faire des belles choses. CLRT a débuté par la Supercup avant d’aller en Cup, ce qui est plutôt le chemin inverse des autres équipes. J’ai des personnes fantastiques autour de moi où règne une très bonne ambiance. Il n’y a pas de secret : plus tu travailles, plus tu t’améliores. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à améliorer.”

Côme Ledogar a forcément pioché dans les équipes qu’il connaît pour mettre en place sa structure. Hexis Racing et AF Corse font partie des références pour l’ancien champion de la Cup. Ce n’est pas pour autant que le pilotage a été mis de côté.

“Quand je suis chez CLRT, le pilotage ne me manque pas”, sourit le natif d’Annecy, âgé de 29 ans. “En revanche, j’ai pris un plaisir comme rarement lorsque j’ai testé la Ferrari 488 GTE avec laquelle je vais disputer les 24 Heures du Mans. Ce test au Paul Ricard m’a fait un bien fou.”

Côme Ledogar va disputer ses troisièmes 24 Heures du Mans. On va le voir sur la Ferrari 488 GTE/Luzich Racing en compagnie de Francesco Piovanetti et Ozz Negri. Dans quelques jours, CLRT sera en piste au Mans pour un meeting en ouverture des 24 Heures.

Les plans 2021 de CLRT ne sont pas arrêtés mais voir une Porsche 911 GT3-R rejoindre l’atelier lyonnais n’est pas à exclure.