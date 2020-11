Clash de date entre Le Mans et le Canada (F1)

Suite à la publication du calendrier (provisoire) 2021 de la Formule 1 mardi dernier, on constate qu’il y a un clash de dates entre les 24 Heures du Mans et le Grand Prix de Formule 1 du Canada, tous les deux prévus les 12 et 13 juin prochain.

Pour rappel, le dernier clash entre le Grand Prix du Canada et Le Mans remonte à 2011, avant la naissance du championnat du monde d’endurance (2012). Depuis plus aucune concurrence avec ce Grand Prix, mais ce ne fut, par contre, pas le cas du Grand Prix d’Europe à Bakou en 2016. En effet, cette année là, il s’était tenu le même weekend que Le Mans. Cela avait eu, entre autres, un impact néfaste sur la couverture médiatique.

Depuis ce dernier couac, le Grand Prix disputé en Azerbaïdjan a été décalé pour empêcher de tomber en même temps que le Mans. Du côté du circuit des 24 Heures du Mans on espère que les choses bougeront. On n’est pas non plus à l’abri d’une épreuve des 24 Heures décalée comme ce fut cette année suite à la Covid-19, le but étant d’accueillir du public.

Affaire à suivre puisque la volonté du président de la Fédération Internationale de l’Automobile, Jean Todt, a toujours été d’éviter les chocs frontaux.

A noter également que les 6 Heures de Monza (Italie, 18 juillet) et de Fuji (Japon, 26 septembre) en WEC se dérouleront en même temps que les Grands Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne et de Russie.

Merci à Bruno Palmet