Christopher Campbell (CMR) : “On entre dans le vif du sujet”

Retiré des circuits durant sept ans, Christopher Campbell a fait son retour à la compétition en 2019 sur une BMW M4 GT4/L’Espace Bienvenue engagée en FFSA GT. En compagnie de Ricardo Van der Ende, il a offert la seule victoire à une BMW. Changement de monture cette saison pour le Franco-Américain avec une Alpine A110 GT4/CMR partagée avec Nico Prost.

” J’attendais cela avec impatience depuis un bon moment”, a déclaré Christopher Campbell à Endurance-Info. “Avant Nogaro, nous avions bouclé une seule journée de roulage à Lédenon. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. C’est la première que je travaille vraiment avec Nico et CMR.”

L’Alpine A110 GT4 aux couleurs Motul ne passera pas inaperçue au sein du peloton. Si Nico Prost connaît bien l’Alpine A110 GT4, ce n’est pas encore le cas de son coéquipier : “La voiture est très belle. En 2019, j’étais l’auto la plus lourde et là je roule dans celle qui est quasiment la plus légère. Il faut s’y habituer et je pense que ce sera mon défi du début de saison.”

Christopher Campbell ne boude pas son plaisir d’être de retour en piste : “Je suis très content d’être ici même si c’est un sentiment étrange. On n’a plus roulé depuis le Paul Ricard 2019, c’est-à-dire en octobre dernier. Pour moi, tout est nouveau : voiture, coéquipier, équipe. J’ai déjà connu cela l’année passée et tout s’est bien passé. CMR est un team très compétent et l’association avec Nico est bonne. J’avais la volonté de rouler sur une Alpine.”

En dehors de son activité de pilote en Championnat de France FFSA GT, Christopher Campbell travaille pour des constructeurs automobiles. Durant le confinement, l’activité s’est brutalement arrêtée : “Comme beaucoup, tout s’est arrêté d’un seul coup. Ma compagne, qui fait le même travail que moi, est retournée en Suisse reprendre son ancien travail. J’espère maintenant que la vie va pouvoir reprendre son cours. Je tiens à remercier mes partenaires qui continuent de me soutenir malgré la période actuelle qui reste compliquée.”