Christian Ried (Proton Competition) : “Le WEC et l’ELMS en 2021 !”

Christian Ried a toujours le triple rôle de propriétaire de Dempsey-Proton Racing (en WEC) et de Proton Competition (en ELMS), team principal, mais aussi pilote. Il évolue dans les deux championnats à chaque fois la Porsche 911 RSR #77 en GTE et en GTE Am. Alors que le titre est inatteignable en mondial, l’équipe germanique a encore toute ses chances en Europe. Endurance-Info a fait le point avec l’Allemand après les 4 Heures de Monza.

Quel bilan tirez-vous de votre saison ELMS jusqu’à présent ?

« Jusqu’à présent, je dirais que c’est plutôt bon et j’en suis heureux. C’est pour le moment très serré entre Kessel Racing et nous, nous n’avons que sept points de différence au soir de Monza (ce qui sépare une victoire d’une deuxième place, ndlr). »

Et le WEC ?

« Nous avons plus souffert en WEC. Au début, ce fut un peu difficile, mais nous avons bien rectifié depuis Austin. Les courses de Spa et les 24 Heures du Mans ont été meilleures. »

Comment se sont passées vos dernières 24 Heures du Mans ?

« Je suis déjà ravi que nous ayons pu courir les 24 Heures du Mans cette année après tout ce qui s’est passé avec la Covid-19. Ce fut bien, mais bizarre sans tous ces spectateurs. Cependant, nous étions contents d’être présents. Nous terminons 2e des GTE Am ce qui n’est déjà pas si mal. Les Porsche ont un peu souffert au niveau de la vitesse de pointe et l’Aston Martin TF Sport était vraiment forte. Parfois, nous avons une bonne voiture sur une année au Mans et nous sommes plus en délicatesse la suivante. C’est comme cela. Ce fut une bonne épreuve néanmoins pour nous, nous n’avons connu aucun souci mécanique, ni fait d’erreur, ni reçu la moindre pénalité. Pour nous, la 2e place était le maximum de ce que nous pouvions obtenir. »

En ELMS, vous avez quatre nouveaux pilotes dont Alessio Picariello et Michael Fassbender. Quel est votre regard sur ces deux hommes ?

« Michael arrive de la Porsche Sport Cup en Allemagne. Nous avons fait des essais avec lui l’an dernier et il se comportait bien. Passer d’une Porsche Cup à une GTE avec la 911 RSR en ELMS est une grosse marche, mais il se comporte vraiment bien. Il est content d’être là et de faire ce qu’il fait. Il apprend, est très à l’écoute des ingénieurs. Quant à Alessio, c’est vraiment un pilote rapide, il l’a déjà bien démontré et, avec Michele Beretta, nous nous entendons vraiment bien tous les trois. »

Michael Fassbender

Quelles ont été les conséquences de la Covid-19 sur l’équipe Proton Compétition ?

« Nous avons eu plein de temps pour faire briller l’atelier (rire). Plus sérieusement, la dernière course que nous avons pu faire avant le confinement a été Austin en WEC. Nous étions déjà sur place lorsque cela s’est aggravé en Italie pour se propager ensuite, on entendait alors des histoires sur tout cela, mais personne ne s’attendait à une telle situation et à un confinement. Ce fut une rapide et grave situation, la première chose que nous avons faite a été de vérifier que tout le monde allait bien. Toutes les courses ont été décalées, ce ne fut pas facile, mais les organisateurs y sont arrivés, ce fut la bonne décision. Nous avons été très contents d’être de retour en piste cet été au Red Bull Ring pour des essais puis au Castellet pour la reprise des courses. »

Maintenant, votre regard est plus tourné vers l’ELMS car les écarts sont peu importants…

« Tout à fait ! Avant d’arriver à Monza, nous étions à égalité de points avec Kessel Racing. Nous avons fait une bonne course. Après un départ prometteur, nous avons pris la tête à mi-course. Malheureusement, nous n’avons pas pu maintenir notre avance jusqu’à l’arrivée. Néanmoins, nous avons encore toutes les chances de remporter le championnat à la fin de la saison puisque seulement sept points nous séparent désormais. Nous irons au Portugal avec une voiture parfaitement préparée et nous y ferons de notre mieux, nous tenterons de gagner la course et on verra alors où en est notre principal concurrent. »

Quel sera le futur de Proton Compétition / Dempsey-Proton Racing en particulier en 2021 ?

« Nous discutons actuellement avec nos clients et des prospects. L’idée est d’avoir à nouveau deux voitures en ELMS et deux autres en FIA WEC. Cela pourrait aussi être une dans l’un et trois dans l’autre, nous verrons. Nous avons commandé les nouvelles Porsche 911 RSR. »