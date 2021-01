Chase Elliott (Cadillac) est impatient de disputer les 24 Heures de Daytona

Chase Elliott célébrait en novembre 2020 son titre NASCAR Cup Series, son premier, mais, à vrai dire, le jeune homme avait aussi la tête à l’Endurance et aux 24 Heures de Daytona. La preuve en est que ce dernier parlait déjà aux équipes IMSA avant même le début de sa saison Nascar 2020.

Le pilote américain prendra son premier départ aux 24 Heures de Daytona, manche d’ouverture de la saison IMSA WeatherTech 2021, avec l’équipe Action Express Racing sur la Cadillac DPi-V.R #31 le dernier week-end de janvier. Les stars de la Nascar seront légion cette année en Floride, comme souvent d’ailleurs en cette période creuse pour eux, puisqu’on y trouvera aussi le septuple champion, Jimmie Johnson (Cadillac DPi-V.R Action Express Racing) ainsi que le vainqueur de Daytona 500 en 2018, Austin Dillon (Ligier JS P217 RWR Eurasia).

“C’est quelque chose qui m’intéresse depuis longtemps et j’espérais que l’occasion se présenterait un jour”, a déclaré Chase Elliott. “Cependant, ce n’était pas vraiment prévu que ce soit aussi rapide. Nous avons commencé à en parler il y a environ un an – précisément à la même époque l’année dernière – et j’avais alors exprimé mon intérêt pour cette course. Il y a eu un intérêt mutuel, une d’opportunité s’est présentée et j’ai été tout de suite d’accord”.

Sur les 11 victoires de Chase Elliott en carrière au niveau de la NASCAR Cup Series, cinq ont été remportées sur des circuits routiers, y compris sur celui du Daytona International Speedway la saison dernière. Aucun pilote de la NASCAR n’a récolté plus de trophées que lui sur les circuits routiers au cours des trois dernières années, mais il ne se considère pas pour autant comme un pilote sur routier “naturel”.

Cependant, Gary Nelson, directeur de l’équipe Action Express Racing qui aligne la Cadillac DPi-V.R #31 et ancien chef d’équipe en championnat NASCAR Cup Series, a été immédiatement impressionné par Chase Elliott qui a récemment travaillé sur simulateur. Il a depuis moulé son siège pour la Cadillac DPi et fera ses premiers tours de roues dans la voiture lors du “Roar Before the Rolex 24” du 22 au 24 janvier, le traditionnel week-end d’essais avant la course. “Nous avons été étonnés par la rapidité à laquelle Chase s’est mis au travail (sur le simulateur), par ses réactions et la facilité avec laquelle il a travaillé”, a déclaré Gary Nelson.

Le pilote de 25 ans est, quant à lui, impatient d’obtenir son premier véritable temps de roulage dans la voiture et anticipe pleinement sur sa courbe d’apprentissage. “Je pense que, ce qui est génial avec les 24 Heures de Daytona, c’est que cette course rassemble beaucoup de disciplines différentes dans une seule. Je sais que ce sera un défi, je ne pense pas que ce sera facile. Les gars qui font ce genre de choses tout le temps sont très bons, ils passent toute l’année à développer et à travailler les compétences nécessaires pour aller vite dans ces voitures spécifiques. Beaucoup d’entre nous ne conduisent pas ces autos toute l’année donc “sauter” dans l’un des plus grands événements de l’année est difficile. Je vais juste essayer d’apprendre, apprendre vite et j’espère que nous pourrons aller jusqu’au bout” conclut Chase Elliott…