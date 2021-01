Ce que vous ne savez peut-être pas sur les 24 Heures de Daytona

— La première épreuve des 24 Heures de Daytona remonte à 1966. Avant cela, l’épreuve avait un format de 3 heures en 1962 et 1963, puis 2000 km en 1964 et 1965. En, 1972, la course s’est courue sur 6 heures pour cause de réduction de la durée des courses d’endurance. Il n’y a pas eu de course en 1974 à cause de la crise pétrolière.

— Rolex est en place depuis 1992 même si le partenariat remonte à 1962. Pepsi et Sun Bank ont été les partenaires de la course.

— Bob Wollek et Claude Ballot-Léna ont été les premiers pilotes français à s’imposer en 1983 sur une Porsche 935. Bob Wollek s’est imposé à quatre reprises (1983, 1985, 1989, 1991), il est le meilleur tricolore à Daytona…

Victoire de Bob Wollek à Daytona en 1989 @Porsche Motorsports

— Cinq autres pilotes français ont remporté l’épreuve : Henri Pescarolo (1991), Christophe Bouchut (1995), Dominique Dupuy (2000), Emmanuel Collard (2005), Sébastien Bourdais (2014).

— Une seule marque française s’est imposée aux 24 Heures de Daytona : Ligier en 2016. Porsche compte 18 succès, Riley 10 et Ferrari 5.

— Depuis 2017, Cadillac truste la Victory Lane à l’arrivée avec trois victoires de Wayne Taylor et une de Mustang Sampling Racing.

— Hurley Haywood et Scott Pruett comptent cinq succès au Rolex 24. Pedro Rodríguez, Bob Wollek, Peter Gregg, Rolf Stommelen sont à quatre. Parmi les pilotes présents cette année, Scott Dixon et João Barbosa sont les deux ayant le plus de victoires en Floride (3).

— 1981 est la dernière année où le Championnat du Monde d’Endurance est venu à Daytona avec une victoire de la Porsche 935 Turbo #9 engagée par Garretson Racing/Style Auto et confiée à Brian Redman, Bob Garretson et Bobby Rahal. Justement, ce dernier, co-propriétaire de l’équipe qui fait rouler les BMW M8 GTE en GTLM, célèbrera ce week-end le 40e anniversaire de sa victoire avec cette Porsche 935 K3.

Daytona 1981 @Porsche Motorsports

— Le banking du Daytona International Speedway fait 31 degrés.

— Tom Kristensen, nonuple vainqueur des 24 Heures du Mans, a économisé pour acheter sa montre Rolex Daytona en 2000.