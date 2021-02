CarBahn fera rouler une Audi R8 LMS GT3

CarBahn with Peregrine Racing alignera une Audi R8 LMS GT3 sur les manches Sprint du championnat IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

L’écurie américaine poursuit en parallèle son engagement en Michelin Pilot Challenge avec une Audi R8 LMS GT4.

Jeff Westphal et Richard Heistand se partageront le volant de l’Audi R8 LMS GT3 sur les courses IMSA. Les deux pilotes sont des habitués de la série IMSA. Heistand a roulé l’année passée chez Grasser Racing Team. Quant à Westphal, on l’a vu chez Scuderia Corsa et il roule déjà chez CarBahn en GT4.

L’Audi R8 LMS GT3/CarBahn with Peregrine Racing débutera en compétition en mai prochain à Mid-Ohio.