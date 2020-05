ByKolles Racing et Tom Dillmann de retour en piste

Après plusieurs mois sans rouler, l’ENSO CLM P1/01 de ByKolles Racing a repris la piste hier sur le tracé du Nürburgring. La LMP1 du team autrichien doit participer aux 6 Heures de Spa en août prochain avant de retrouver les 24 Heures du Mans à la mi-septembre, et ce même si ByKolles Racing ne figure pas encore sur la liste officielle.

Avant cela, on pourrait bien voir ByKolles Racing au départ des 24 Heures du Mans Virtuelles avec Tom Dillmann au sein de l’équipage. Le Français était d’ailleurs du déplacement au Nürburgring pour le retour en piste de l’ENSO CLM P1/01.

“Revenir en piste est vraiment quelque chose de positif”, a déclaré Tom Dillmann à Endurance-Info. “Nous avions le circuit GP du Nürburgring pour nous.” La dernière apparition en course de la LMP1 remonte aux dernières 24 Heures du Mans.

“L’objectif était de valider le nouveau kit aéro pour Le Mans”, poursuit le Français. “Nous en avons profité également pour tester différents composants électroniques. L’équipe va maintenant analyser les données avant les prochains essais. Le focus reste les 24 Heures du Mans avec Spa en guise de préparation.” ByKolles Racing n’a pas communiqué sur une éventuelle participation à la finale de Bahrain en novembre prochain.

Les essais du Nürburgring ont été positifs même si le team a dû composer sans avoir le soutien de Michelin à cause des complications de voyage.

L’identité des coéquipiers de Tom Dillmann n’a pas encore été communiquée.

Gamer à ses heures perdues, Tom Dillmann espère bien disputer les 24 Heures du Mans Virtuelles en juin prochain pour ByKolles Racing : “Cette course me tente et je trouve l’idée vraiment bonne en attendant les 24 Heures du Mans sur la piste. L’événement s’annonce intéressant.”

Tom Dillmann compte bien poursuivre sa carrière en Endurance, que ce soit en LMDh ou Le Mans Hypercar, lui qui compte deux participations aux 24 Heures du Mans, à chaque fois chez ByKolles Racing.