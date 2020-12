ByKolles de retour en piste…virtuellement

Cela faisait un petit moment que ByKolles n’avait plus donné la moindre nouvelle et c’est via son programme esport que l’équipe autrichienne communique. ByKolles Racing et Burst Esport poursuivent leur association sur une nouvelle course qui se tient aujourd’hui, à savoir les 3 Heures de Spa Invitational WTF1 sur rFactor 2. Une LMP2 sera au départ de l’épreuve pour Jernej Simoncic et Dennis Jordan dans les Ardennes belges.

« Après des 24 Heures du Mans Virtuelles très réussies avec la pole et une 2e place au classement final, nous attendons avec impatience un autre grand événement, les 3H de Spa WTF1 », a déclaré Boris Bermes, team manager de ByKolles Racing. « Nous avons à nouveau un équipage très solide avec Jernej et Dennis. Spa est une piste très difficile avec le secteur très rapide de l’Eau Rouge, du Raidillon et d’autres virages rapides tels que Blanchimont. Notre équipe a fait beaucoup de tests et a travaillé dur pour avoir la meilleure préparation possible. Nous sommes impatients de voir la voiture sur la piste aujourd’hui. »