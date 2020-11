British GT, Silverstone : deux McLaren 720S GT3 supplémentaires pour Optimum Motorsport

Optimum Motorsport met les petits plats dans les grands pour la finale British GT de Silverstone en faisant rouler deux McLaren 720S GT3 supplémentaires en plus de celle de Lewis Proctor et Ollie Wilkinson, les deux pilotes réguliers du team de Shaun Goff.

Brendan Iribe et Ollie Millroy, qui devaient initialement prendre part au British GT chez Optimum Motorsport en GT4, ont finalement participé à l’International GT Open sur une McLaren 720S GT3 en Pro-Am. On retrouvera le tandem à Silverstone sur la course d’un format de trois heures.

La troisième McLaren 720S GT3 sera confiée à Alex Mortimer et Mark Crader. Champion British GT 2007, Alex Mortimer a roulé cette année en Michelin Le Mans Cup, déjà en compagnie de Mark Crader.