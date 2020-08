British GT, Brands Hatch : Collard/Mitchell (Barwell) ouvrent leur compteur

Rob Collard et Sandy Mitchell ont ouvert leur compteur en British GT à Brands Hatch. Le tandem de la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport a profité d’une neutralisation pour combler son retard sur la McLaren 720S GT3/Jenson Team Rocket RJN de James Baldwin et Michael O’Brien. La dernière marche du podium est revenue à la McLaren 720S GT3/2 Seas Motorsport de Fender/MacDonald avant de recevoir une pénalité de 40s (unsafe release) et de descendre au 11e rang.

C’est finalement la Mercedes-AMG GT3/RAM Racing de Loggie/Buurman qui récupère la 3e place (1ère en Pro-Am) devant la seconde Mercedes/RAM Racing de De Haan/Kujala (1ère en Silver). Franck Perera s’est classé 5e en compagnie de Michael Igoe sur la Lamborghini Huracan GT3/WPI Racing. Pour ses débuts avec l’Audi R8 LMS GT3, Steller Motorsport a pris la 6e place.

La catégorie GT4 a été disputée jusqu’au damier. La Ford Mustang GT4/Academy Motorsport de Albert/Cowley s’est imposée devant la BMW M4 GT4/Century Motorsport de Gordon-Colebrooke/Green et la McLaren 570S GT4/HHC Motorsport de Bowers/Wesemael.

Le classement de la course est ici