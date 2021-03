BMW compte bien rouler en GTD Pro dès 2022

Si BMW se contente des manches d’endurance cette saison en IMSA WeatherTech SportsCar Championship, le constructeur allemand espère bien être présent l’année prochaine dans la nouvelle classe GTD Pro. Dès 2022, la BMW M4 GT3 sera disponible dans les différents championnats GT3.

Selon Mike Krack, l’actuel responsable de l’ingénierie de course et des essais de BMW Motorsport, qui prendra la direction du sport auto chez BMW Motorsport le 1er avril, le constructeur planche sur une présence en GTD Pro dès l’année prochaine.

« C’est très attrayant », a déclaré Mike Krack à Sportscar365. « Nous participons aux différentes discussions. Ce qui est bien, c’est que l’IMSA est à l’écoute. L’IMSA est toujours à l’écoute des partenaires, des équipes, des constructeurs. Je souhaite que d’autres organisations ou promoteurs écoutent leurs clients comme l’IMSA. Ils ont un modèle assez durable. La grille est pleine, la télévision est bonne. C’est bien qu’ils fassent du GTD Pro et qu’il garde la classe pour les clients. Je pense que c’est aussi bien de ne pas les mélanger. »

On ne sait pas encore si les autos de la classe GTD Pro auront des pneus confidentiels comme c’est le cas actuellement en GTLM, ou comme en GTD avec des pneus commerciaux. BMW, comme Porsche, milite plus pour des pneus commerciaux afin de contenir les coûts.

En attendant, BMW est favorable à la poursuite du programme Corvette Racing avec la C8.R qui pourrait continuer à rouler via des ajustements réglementaires : « Nous soutenons l’initiative parce que nous sommes tous des compétiteurs et nous voulons tous courir. Je pense que ce serait dommage de pousser cette voiture hors de la course si Corvette veut courir. Nous sommes convaincus que l’IMSA équilibrerait cela correctement. Une partie de la discussion ne porte pas seulement sur le cas de la Corvette, mais elle permet également aux équipes GTD de passer facilement à la classe Pro ou d’apporter des voitures venant d’autres séries comme le fait SRO.

Nous ne devrions pas mettre d’obstacles comme avoir une mauvaise BOP ou du poids d’entrée de jeu afin d’avoir une meilleure grille. Nous discutons toujours avec Corvette. Sur la piste, nous sommes de grands compétiteurs mais quand il s’agit de l’intérêt des courses Pro et Am, GTD et GT, nous parlons en essayant d’être constructifs. »

La BMW M8 va tirer sa révérence en fin d’année à Petit Le Mans car il n’est pas prévu de la revoir à l’issue de la saison 2021. « L’IMSA n’a plus de classe GTE et nous ne prévoyons pas d’aller ailleurs, c’est donc la fin de la M8 », a confié Krack. « Cela reflète également les temps actuels. Les programmes GTE ou Class 1 sont simplement trop chers. Nous avons eu les deux plus la Formula E. Les budgets sont substantiels. C’est comme une sélection naturelle avec la disparition des classes.

Nous avons beaucoup discuté avec l’IMSA avant cette saison, essayant de faire quelque chose avec l’ACO pour rassembler les différentes GTE, afin de pouvoir courir au moins avec quatre ou cinq marques car c’est en train de mourir de l’autre côté (de l’Atlantique). C’est dommage que nous n’ayons pas réussi à faire quelque chose de mieux que maintenant. Le WEC a quatre voitures, l’IMSA en a cinq. Quand nous ne sommes pas là, il n’y en a que deux ou trois. Ce n’est pas très beau. »