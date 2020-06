Black Falcon poursuit ses activités avec Mercedes, Porsche et Ferrari

Après dix ans de compétition, Black Falcon met en berne son programme international GT3 en se retirant du GT World Challenge Europe Powered by AWS et VLN. Toutefois, le team allemand basé tout près du Nürburgring continuera ses activités en Porsche Carrera Cup Deutschland et le programme réservé aux clients en VLN se poursuivra lui aussi. A l’avenir, Black Falcon se concentrera encore plus sur les courses nationales et internationales avec des Mercedes-AMG, Ferrari et Porsche.

Les programmes ne sont pas tous finalisés mais cela inclura le championnat Creventic avec des Mercedes-AMG GT3, GT4 et Porsche Cup. Depuis 2012, Black Falcon compte déjà sept succès en 24 Heures Series. Outre la Porsche Carrera Cup Deutschland, l’écurie sera de la partie en Ferrari Challenge à compter de 2021. Sur la Nordschleife, Black Falcon fera rouler une Porsche 991 GT3 Cup MR. Cette auto sera le fer de lance de la flotte des véhicules chez Black Falcon. Une Mercedes-AMG GT4, engagée en SP8T, ainsi qu’une Porsche Cayman GT4 complèteront la gamme.

Toutes les nouvelles activités sportives seront dirigées par Timo Frings en coopération avec Niko Driediger, directeur technique.

Black Falcon étendra considérablement ses services sur des autos appartenant à des clients. La structure entretient les véhicules de ses clients toute l’année sur son site de Meuspath. Les circuits en Allemagne et dans les pays voisins seront privilégiés en été. Durant l’hiver, l’Europe du Sud, les Etats-Unis et le Moyen-Orient seront au menu.

Black Falcon aux 24H du Nürburgring 2013

Alexander Böhm, directeur général de Black Falcon, explique ce changement : « Les trois derniers mois ont été de loin les plus difficiles de l’histoire de l’équipe depuis 15 ans. L’interdiction des événements affecte presque tous nos domaines d’activité en entraîne actuellement des pertes de ventes supérieures à 90%. Nous avons donc décidé de nous retirer du sport professionnel GT3 jusqu’à au moins 2021, c’est-à-dire de se passer des missions soutenues par l’usine avec des pilotes professionnels. C’est une décision purement logique pour assurer la pérennité de Black Falcon. » Black Falcon finance ses programmes uniquement par la course.

Black Falcon, c’est deux victoires aux 24 Heures du Nürburgring (2013/2016) et cinq aux 24 Heures de Dubai, sans oublier les deux titres Blancpain GT Series en 2018. L’équipe a été fondée le 5 janvier 2006 par Alexander Böhm, Marc Schramm et Marvin Wagner.