Ben Bourdaire (D’station Racing/AMR) : “Le respect ne s’impose pas, il se gagne”

En venant rouler en Asian Le Mans Series, D’station Racing savait que le challenge serait de taille : nouveau championnat, nouveaux pneumatiques. Pour cette expérience asiatique 2019/2020, le team japonais fait rouler une Aston Martin Vantage GT3 confiée à Ross Gunn, Tomonobu Fujii et Satoshi Hoshino. Le premier rendez-vous de Shanghai s’est transformé par une victoire de catégorie.

Tous les espoirs sont donc permis pour la suite avec comme envie de retrouver les 24 Heures du Mans, cette fois directement sous le nom D’station Racing. Ben Bourdaire, en charge de la compétition-client chez Aston Martin Racing, fait office de team principal pour la série asiatique et il en sera de même au Mans. De quoi faire un point avec lui sur D’station Racing et la partie compétition-client du constructeur britannique.

Quel est votre premier regard sur l’Asian Le Mans Series ?

“Ce qui m’a marqué le plus en arrivant, c’est la convivialité entre les différentes équipes. Être loin de nos base est forcément source de rapprochement. On voit rarement une telle cohabitation. S’il vous manque quelque chose, vous trouverez toujours quelqu’un pour vous aider. Je suis ravi d’être là même si à terme, le risque est que le championnat devienne un mini WEC du fait de son développement. D’station Racing regrette logiquement l’absence d’un meeting japonais cette saison mais tout rentrera dans l’ordre en 2020/2021 avec Suzuka.”

Vos nouvelles fonctions sont plaisantes ?

“Pour moi, c’est un grand pas en avant. La victoire décrochée à Shanghai a une grande valeur, d’autant plus qu’elle donne de la confiance à toute l’équipe. Malgré tout, il faut rester humble dans l’approche. Nous sommes face à des équipes de la trempe d’AF Corse qui sont là depuis des années. L’équipe est en forte progression sachant qu’il reste encore pas mal de choses à améliorer. J’ai la chance d’avoir à mes côtés un staff très compétent. Le respect ne s’impose pas, il se gagne.”

Cette présence en Australie intéresse Aston Martin Racing ?

“Nous avons un distributeur en Australie et Nouvelle-Zélande. Trois Aston Martin Vantage GT4 roulent d’ailleurs en Nouvelle-Zélande. Sur un plan plus large, il est possible de voir une Aston Martin Vantage GT3 en GT World Challenge Asia sur les deux manches japonaises (Fuji, Suzuka, ndlr).”

L’année 2019 a été bonne pour Aston Martin Racing ?

“Avec 48 Vantage GT4 et 23 Vantage GT3, on ne peut pas dire qu’elle a été mauvaise. On arrive à la 50e Aston Martin Vantage GT4 construite sachant que 70 ont été vendues. Nous sommes à 23 Vantage GT3 vendues et construites avec la forte probabilité d’arriver à 30 en début de saison.”

Quelle est la recette de ce succès ?

“Selon moi, il est dû à trois facteurs. Le premier est qu’Aston Martin est une marque qui fait rêver. Le deuxième est le look des autos. On a un historique derrière nous car si on fait exception de l’AMR-One, toutes les autos ont connu un franc succès. Le troisième facteur est que les autos ont démontré leur potentiel. Je tiens aussi à souligner qu’on met un point d’honneur à satisfaire les clients avec un gros pas en avant sur le support ingénierie et le support.”

Que répondez-vous à ceux qui disent que faire rouler une Aston Martin est plus cher qu’une autre marque ?

“Le coût d’exploitation de la Vantage GT4 est dans la norme de la concurrence. Pour la partie GT3, il y a trois gammes de prix : la première est Ferrari, la deuxième est Aston Martin, BMW et McLaren, la troisième est Audi, Lamborghini et Mercedes. Un client a vendu sa Vantage GT3 nouveau modèle pour un châssis neuf 2020. En un an, son auto a perdu seulement 10 000 euros en dépréciation.”

Aston Martin Racing tient toujours à ne pas être une marque de masse ?

“Sur la durée de vie de la nouvelle Vantage GT4, on arrivera à environ 150 autos quand Porsche a dépassé les 400 Cayman. La philosophie de la marque est de ne pas avoir trop d’équipes.”

Le fait de pouvoir transformer une Vantage GT3 en GTE et inversement est un avantage ?

“Pour le moment, c’est assez rare car la Vantage GTE de dernière génération est disponible depuis peu pour les clients. La Vantage GTE/TF Sport est un châssis GT3 upgradé en GTE. Si D’station Racing va au Mans, il pourrait en être de même avec leur châssis de réserve accidenté en 2019. Il faut prévoir des modifications au niveau de l’ABS, du moteur, des jantes et de la carrosserie. Le tout demande moins de 500 000 euros.”