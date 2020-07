Bas Leinders (Optimum Motorsport) : “Tout doit être parfait si nous voulons obtenir de bons résultats !”

Bas Leinders est le team manager d’Optimum Motorsport qui passe d’Aston Martin à McLaren cette année. L’écurie britannique engage une McLaren 720S GT3 en GT World Challenge Europe Powered by AWS. Elle est confiée à Rob Bell, Joe Osborne et Ollie Wilkinson. Alors que la première manche Endurance se profile à Imola le week-end prochain, Bas Leinders fait le point…

Le GT World Challenge Europe est nouveau pour Optimum Motorsport. Pouvez-vous nous parler des préparatifs d’avant-saison que vous avez pu entreprendre ?

“Nous avons pu faire de bons tests avant et après la période de confinement, ce qui nous a permis de comprendre la nouvelle McLaren 720S GT3. Les pilotes aiment beaucoup la voiture et nous espérons être compétitifs, nous savons que le niveau dans le GTWC Endurance est extrêmement élevé et pour obtenir un résultat, tout doit être parfait. En tant qu’équipe, nous avons également mis l’accent sur les ravitaillements et toutes les différentes règles que nous devons respecter au sein du championnat”.

Quel a été l’impact de COVID-19 sur le programme en termes de préparation ?

“Nous étions presque prêts lorsque le confinement a eu lieu et tout s’est arrêté, mais dans l’ensemble, cela n’a pas entravé notre préparation et cela nous a peut-être donné un peu plus de temps pour nous préparer. Ce qui est sûr, à 100 %, c’est que tout le monde dans l’équipe est très désireux de s’y mettre”.

Comment l’équipe s’adapte-t-elle à la nouvelle 720S GT3 ?

“La 720S GT3 est une voiture formidable et facile à utiliser. Je dois dire que nous avons un très bon groupe de mécaniciens – et expérimentés – ce qui rend tout cela plus facile. Tous les pilotes sont ravis de la maniabilité de la voiture et espèrent que cela se traduira par de bonnes performances”.

Vous connaissez bien Ollie (Wilkinson). Joe (Osborne) a un long passé avec Optimum Motorsport tandis que Rob (Bell) est très expérimenté. Trois personnages différents dans le même équipage. Comment pensez-vous qu’ils vont s’en sortir ?

“Je crois que nous avons un très bon équilibre au sein de notre équipage. Ollie a fait des progrès remarquables l’année dernière et il apprendra encore plus de ses coéquipiers plus expérimentés. Il a travaillé et couru contre Rob et Joe qui sont deux pilotes très professionnels. Les tests, que nous avons effectués, ont déjà prouvé qu’ils s’entendent bien et que cela ne fera que s’améliorer”.