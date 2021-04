Barcelone, qualifications : HPRacing by Monzagarage et les Deux Arbres en pole position !

Deux séances qualificatives étaient organisées cet après-midi pour déterminer la grille de départ des deux courses qui se disputeront demain. Lors de la première, c’est Steve Zacchia qui a signé le meilleur temps sur la Ligier JS P4 #34 de l’équipe Les Deux Arbres. Il devance la Ligier JS P4 #23 de HPRacing by Monzagarage et l’autre JS P4 #34 de Les Deux Arbres.

Lors de la seconde séance, la Ligier JS P4 #23 de HPRacing by Monzagarage a pris sa revanche avec la pole position devant les deux autos de Les Deux Arbres.

Du côté des Ligier JS 2R, Mathieu Martins a signé la pole de la Course 1 devant Natan Bihel (#53 M Racing) et Cédric Oltramare (#4 Cool Racing). ans la 2e, les deux premiers ont échangé leur rang, Natan Bihel signait donc la pole.

Les chronos sont ICI et ICI

La Course 1 aura lieu à 10 h 50 et la Course 2 à 14 h 50…