AWS, partenaire titre des championnats GT World Challenge

On ne parle plus de Blancpain GT Series, mais bien de GT World Challenge à compter de la saison 2020, mais ce n’est pas pour autant que chez Stéphane Ratel Organisation, on est resté les bras croisés. Déjà partenaire du GT World Challenge America, Amazon Web Services (AWS) étend sa collaboration autres championnats GT World Challenge. Depuis 13 ans, AWS est le cloud le plus complet avec plus de 175 services. AWS a rejoint SRO en 2019 en étant fournisseur cloud de SRO America, ainsi qu’un partenariat avec le Pirelli GT4 America et le TC America.

Après cette première année de collaboration réussie, cet accord est donc élargi aux autres championnats continentaux, à savoir GT World Challenge Europe et GT World Challenge Asia. Les séries prennent le nom de GT World Challenge powered by AWS. Chaque série continentale portera le même nom tout au long de la saison à venir. AWS poursuit en parallèle son engagement avec le Pirelli GT4 America et le TC America. De plus, et ce pour la deuxième année consécutive, l’événement de Long Beach sera “presented by AWS’”.

« C’est pour moi une grande fierté d’accueillir AWS en tant que nouveau partenaire titre du GT World Challenge », a déclaré Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group. « Cela garantit l’engagement continu de la société envers SRO America. En tant que marque innovante et tournée vers l’avenir, AWS est l’ajustement parfait pour ce sport qui évolue très vite et il représente le partenaire idéal pour notre championnat mondial. J’ai hâte d’explorer le potentiel de leurs capacités de cloud et de réussir la saison GT World Challenge Powered by AWS. »

Le sentiment est le même du côté de chez CJ Moses, responsable de la sécurité des systèmes d’information de AWS : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de SRO pour développer la prochaine génération de courses GT. L’innovation signifie que l’on va travailler en étroite collaboration avec SRO qui va utiliser notre large catalogue de services basés sur le cloud, déclenchant l’innovation dans tous les aspects de leur sport. Je suis particulièrement impatient de les aider à tirer parti de notre vaste portefeuille de services d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique afin qu’ils puissent améliorer le monde dynamique des courses de GT. »