Audi va investir 35 milliards d’euros dans l’électromobilité d’ici 2025

En un seul communiqué, Audi Sport a soufflé le chaud et le froid avec la fin du programme officiel en Formula E mais en contrepartie l’arrivée au Dakar, la poursuite de la compétition-client en GT3 et une présence en LMDh. Pour ce qui est du LMDh, reste maintenant à savoir si le programme sera mondial ou plutôt axé sur les Etats-Unis.

La marque aux quatre anneaux a planifié des investissements pour les cinq prochaines années. Audi AG poursuit sa transformation en étant acteur majeur de la mobilité premium en réseau et durable. L’investissement est de l’ordre de 35 milliards d’euros, et ce en dépit d’un contexte économique défavorable. Quelque 17 milliards d’euros, soit la moitié du montant de l’investissement, sont alloués aux seules technologies futures. Comme Volkswagen Group, Audi AG renforce ses investissements dans l’électromobilité. A ce jour, environ 15 milliards d’euros ont été consacrés à l’hybridation.

Photo : Audi

« Les investissements approuvés pour améliorer les thèmes tournés vers l’avenir d’Audi comme l’électrification, la technologie hybride et la numérisation sont extrêmement importants pour nous dans cette transformation », a déclaré Peter Mosch, vice-président du conseil de surveillance d’Audi AG et président du comité général d’entreprise. « Ils assurent le leadership technologique du Groupe. Cela nous profite dans de nombreux projets, mais aussi dans la création d’emplois de qualité. Les sites Audi de Neckarsulm et Ingolstadt en tireront des avantages à long terme. C’est un facteur décisif pour nous en tant que représentants du personnel. »

L’investissement de 35 milliards tient compte des synergies globales au sein du Groupe. Audi développe avec Porsche la plateforme électrique haut de gamme (PPE) et Audi utilise en parallèle la technologie du Groupe de la plateforme d’électrification modulaire (MEB). Quelque 10 milliards d’euros doivent être consacrés à l’électromobilité et 5 milliards d’euros à l’hybridation. D’ici 2025, Audi AG étendra son catalogue de modèles « e » à environ 30 modèles, dont 20 seront entièrement alimentés par des batteries électriques.

Audi a présenté cette année la RS e-tron GT développée par Audi Sport GmbH. Ce modèle doit servir de base à l’électrification de la gamme RS.