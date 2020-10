Audi Sport présente son prototype RS e-tron quattro à Spa

Les Total 24 Heures de Spa 2020 font dans le passé et l’avenir chez Audi Sport. La marque allemande profite de l’épreuve spadoise pour présenter son nouveau prototype RS e-tron GT.

Audi RS e-tron GT prototype

« L’Audi R8 et le prototype RS e-tron GT avec son design expressif sont synonymes de sportivité dans le présent et le futur, à la fois sur route et en course », a déclaré Chris Reinke, responsable de la compétition-client chez Audi Sport. « Le fascinant prototype Audi RS e-tron GT est la base idéale pour un concept prometteur avec des propulsions électriques en course GT, comme l’a annoncé Stéphane Ratel avec le GTX World Tour. Sous l’égide de cette série de courses, différents systèmes d’entraînement alternatifs doivent participer à des compétitions multidisciplinaires à l’avenir. Les règles sont conçues pour que la voiture la plus rapide et en même temps la plus efficace l’emporte. »

Audi RS e-tron GT prototype

Avec l’Audi RS e-tron GT, la marque aux quatre anneaux dévoile son premier modèle haute performance entièrement électrique. Le prototype a été conçu sur le site Audi Böllinger Höfe à Neckarsulm, là où sont assemblées les Audi R8.

Le prototype RS e-tron GT mènera le peloton des Total 24 Heures de Spa ce samedi lors du tour de formation.