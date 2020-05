ATS Automobili lance la RR Turbo pour la compétition

Lancée dans les années 60 par Carlo Chiti avec l’aide de Romolo Tavoni et Giotto Bizzarrini, tous trois anciens de chez Ferrari, et le soutien financier de Giovanni Volpi, la marque ATS Automobili (ATS pour Automibili Turismo e Sport) n’a pas connu le succès escompté avec seulement deux modèles, un pour la route avec l’ATS 2500 GT. La marque s’est aussi essayée à la Formule 1 dans les années 60, toujours sans gloire. Phil Hill a notamment roulé pour l’équipe italienne basée à Sasso Marconi.

Il aura fallu attendre plusieurs décennies pour revoir ATS grâce à un consortium d’investisseurs italiens qui a établi la base du constructeur à Borgomanero (Italie). Le premier modèle conçu pour la route, l’ATS GT, ne cache pas sa filiation avec la McLaren 650S dont elle emprunte le châssis et le moteur. C’est maintenant un modèle de course qui est disponible avec L’ATS RR Turbo réservée à la compétition. Deux modèles sont proposés : Clubsport, Serie Carbonio. Chaque modèle est décliné en deux versions : Corsa et Clubsport. Le premier prix se situe à 132 000 euros pour la version Clubsport contre 164 900 euros à la Serie Carbonio.

Deux puissances sont possibles : 420 et 600 chevaux (poids de 825 et 865 kg selon la version). Le constructeur met l’accent sur le coût de revient qui se situe autour des 2,30 euros/km. Les premières autos seront livrées à la fin de l’été. Trente autos seront produites chaque année.

ATS Automobili confirme que sa RR Turbo est homologuée dans plusieurs championnats : Creventic, VLN, Trans Am, FARA, course de côte, etc…)