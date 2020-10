Aston Martin toujours très actif dans quatre catégories

Si on vous dit que le meilleur résultat d’une Aston Martin dans une version GT3 aux Total 24 Heures de Spa restait une 8e place en 2011 du temps de la DBRS9 alignée par Hexis Racing, vous pourriez nous dire que cela nous renvoie à une autre époque. Ce n’est pas pour autant que la marque britannique a mis de côté la classique belge. Pour preuve, Garage 59 avait tous les ingrédients pour rafler la mise en Silver Cup et en Pro-Am.

Valentin Haase-Clot, Roman De Angelis, James Pull et Andrew Watson étaient associés en Silver, Chris Goodwin, Alex West, Jonny Adam et Maxime Martin en Pro-Am. Le premier équipage a abandonné sur sortie de piste et le second a pris la 3e place en Pro-Am.

Malgré une période actuelle qui reste compliquée, Aston Martin Racing reste très actif en GT3 et GT4 à travers le monde. “La période est difficile, mais du côté d’Aston Martin Racing, on ne peut pas trop se plaindre”, a confié Ben Bourdaire, responsable de la compétition-client, à Endurance-Info. “On doit remercier les équipes qui nous font confiance.”

Aston Martin Racing a vendu 63 Vantage GT4 et 27 Vantage GT3. Le succès de la nouvelle GT8R se fait lui aussi sentir avec une GT4 qui peut être transformée en GT8R en seulement deux heures. La GT8R est plus légère et plus puissante qu’une GT4.

Pour voir des Aston Martin Vantage GT3 en Pro aux Total 24 Heures de Spa, il va falloir patienter encore un peu : “Dans un schéma Pro, il faut trouver les budgets à mettre en face, ce qui n’est pas chose facile.”

Si Aston Martin Racing a pensé un moment se mettre au GT2, le projet a été mis de côté. Pour la partie GTE, AMR sort d’un double succès en GTE-Pro et GTE-Am aux 24 Heures du Mans.

Plusieurs Aston Martin Vantage GTE sont attendues la saison prochaine en WEC en GTE-Pro et GTE-Am. Garage 59 et D’station Racing font partie des équipes pressenties pour rejoindre le championnat en GTE-Am. Une présence en European Le Mans Series et Michelin Le Mans Cup est aussi dans les tuyaux sachant qu’au moins une Vantage GT3 est déjà confirmée en Asian Le Mans Series.

Concernant une éventuelle arrivée des futures GT3 en WEC et au Mans, la politique d’Aston Martin est de poursuivre dans ce que l’on a aujourd’hui, à savoir GTE d’un côté, GT3 de l’autre. “Mélanger le plus cher avec le moins cher ne devient pas systématiquement moins cher”, souligne Ben Bourdaire. “Cette phrase n’est pas de moi mais bien de Stéphane Ratel et je ne peux pas lui donner tort.”