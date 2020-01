Asian LMS, The Bend (Libres 2) : G-Drive Racing by Algarve prend l’avantage

La deuxième séance d’essais libres des 4H du Bend est revenue à l’Aurus 01/G-Drive Racing by Algarve de Roman Rusinov, Leonard Hoogenboom et James French en 2.35.418. La Dallara P217/Thuderhead Carlin Racing de Tincknell/Manchester/Barnicoat a concédé 0.119s. On trouve ensuite les deux Ligier JS P217/Eurasia Motorsport et la Ligier JS P217/Inter Europol Competition #34. RLR Msport (ORECA 05) continue de dominer le LMP2-Am en devançant ARC Bratislava et Rick Ware Racing.

La catégorie LMP3 a vu la Ligier JS P3/ACE1 Villorba Corse (Fumanelli/Bressan/Lancieri) prendre l’avantage sur la concurrence. Les deux Norma M30/Nielsen Racing suivent au classement devant Viper Niza Racing (Ligier) et Graff (Norma).

La Lamborghini Huracan GT3/JLOC de Couto/Motojima/Shibata s’est montrée la plus rapide en GT3 devant trois Ferrari 488 GT3 avec respectivement car Guy Racing, T2 Motorsports et HubAuto Corsa.

La séance a été interrompue suite à l’arrêt sur la piste de la Ligier JS P2/Rick Ware Racing de Cody Ware. En fin de session la BMW M6 GT3/Astro Veloce Motorsports de Shiwei Lu s’est retrouvée dans le bac. A noter que la Ligier JS P3/Inter Europol Competition #14 n’a pas pris la piste.

Les chronos sont ici