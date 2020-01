Asian LMS, The Bend : Eurasia Motorsport domine les premiers essais privés

Les premiers essais privés des 4 Heures du Bend ont vu la domination de la Ligier JS P217/Eurasia Motorsport de van Gisbergen/Gaunt/Cassidy en 2.38.579. La Dallara P217/Thunderhead Carlin Racing a pris le 2e temps à 1.054s. On trouve ensuite la seconde Ligier/Eurasia Motorsport et l’Aurus 01/G-Drive Racing by Algarve. L’ORECA 05/RLR Msport s’est montrée la plus rapide de la classe LMP2-Am.

Le tiercé de tête de la catégorie LMP3 donne Nielsen Racing (#2), Inter Europol Competition (#13) et Graff Racing. Domination de la Ferrari 488 GT3/Spirit of Race en GT3.

A noter une seule interruption de séance suite à un souci en piste de la Norma M30 LMP3/Nielsen Racing #3.