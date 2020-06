Asian LMS : Eurasia Motorsport vise plusieurs catégories

Grand animateur de l’Asian Le Mans Series, Eurasia Motorsport compte bien être de la partie la saison prochaine sur un calendrier remodelé pour faire face à la situation sanitaire actuelle. Les quatre meetings seront organisés en janvier 2021 sur deux circuits (Buriram, Sepang) avec à deux courses sur chaque circuit.

L’écurie dirigée par Mark Goddard, qui dispose d’une invitation aux 24 Heures du Mans 2020 en LMP2, pourrait bien se laisser tenter par un engagement dans plusieurs catégories en fonction de la demande : LMP2, LMP2-Am, LMP3, GT. Toutes les options sur la table.

« Quand on voit la situation actuelle, je pense que la version révisée du calendrier Asian Le Mans Series est éminemment sensée car nous pouvons être pratiquement certains que toutes les interdictions de voyager seront levées », a déclaré Mark Goddard, patron d’Eurasia Motorsport. « Nous avons le même nombre de courses mais le calendrier réduit nous permettra de réduire le budget, ce qui en fera un championnat international extrêmement rentable. Bruriram et Sepang sont d’excellents circuits et il est garanti que la température sera chaude, ce qui est un bonus supplémentaire pour ceux qui viennent des pays plus froids. Le team Eurasia Motorsport est basé à Sepang et nous considérons Buriram comme notre deuxième maison, donc la connaissance du terrain sera un atout pour nous. Nous avons des campagnes en LMP2, LMP3 et GT sur le feu. »

La saison dernière, Eurasia Motorsport était présent avec deux LMP2 après une campagne LMP3 la saison précédente. L’écurie asiatique peut faire rouler deux Ligier JS P217, une JS P320 et même une GT3.

Le prix d’une saison Asian Le Mans Series en LMP2 est de 560 000 euros par auto, 400 000 pour une LMP3 et 480 000 pour une GT.