Asian LMS : Cyrille Taesch-Wahlen explique la raison d’une saison 2020/2021 plus condensée

Avec quatre meetings qui passeront par le Japon, la Chine, la Thailande et la Malaisie, le calendrier 2020/2021 de l’Asian Le Mans Series fait dans la continuité mais aussi dans la nouveauté avec un retour au Japon et des débuts attendus à Suzuka. Le promoteur s’est attaché à éviter tout clash de date avec des courses majeures dans la région tout en sachant qu’il faut prendre en compte le Nouvel An chinois. Avec une fin de championnat le 23 janvier 2021, les équipes auront plus de temps pour faire rapatrier leurs autos en Europe ou aux Etats-Unis par fret maritime.

Compte tenu de la situation actuelle et d’un démarrage de saison en novembre, l’Asian Le Mans Series pourrait faire partie des plans de plus en plus d’équipes dans le cas où celles-ci seraient handicapées par une saison européenne handicapée par le Covid-19.

Les catégories en piste resteront identiques à ce que l’on connaît : LMP2, LMP2-Am, LMP3, GT (GT3). On note toutefois deux changements avec l’arrivée des LMP2 de dernière génération dans le cadre du Am Trophy. Les nouvelles LMP3 sont éligibles dans la catégorie.

« Le monde fait face à une situation sans précédent qui appelle des mesures exceptionnelles », a déclaré Pierre Fillon, président de l’ACO. « Les séries de sport automobile du monde entier sont reportées ou mêmes annulées, et il nous appartient d’aider à guider toutes les séries ACO durant cette période difficile. Nous devons donner à tout le monde un timing suffisant, afin de mettre en place un planning en conséquence. Nous écouterons bien entendu les conseils des autorités sanitaires et prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et le bien-être de toutes les personnes impliquées. »

Cyrille Taesch-Wahlen, directeur général du championnat, a souhaité annoncer le calendrier le plus tôt possible afin que les différents acteurs puissent préparer sereinement un programme asiatique : « Malgré les moments difficiles que nous traversons tous et l’incertitude dans laquelle nous évoluons tous, nous pensons qu’il est important d’informer nos équipes et nos pilotes de nos plans initiaux en leur fournissant une visibilité sur notre nouvelle saison. La santé et le bien-être de notre équipe, des concurrents qui courent avec nous, de nos fans et de tous les membres de notre paddock restent notre priorité. Par conséquent, nous continuerons à surveiller la situation de très près et à réagir immédiatement avec un plan B qui est prêt, si la situation l’exige. »

Contrairement à la saison dernière qui s’est terminée fin février, celle qui s’annonce se refermera en janvier. « Il y a plusieurs raisons pour lequelles nous avons condensé notre saison », explique Taesch-Wahlen. « En plus de considérer sérieusement le climat difficile actuel, nous avons également dû considérer une combinaison de contraintes d’expédition, de la disponibilité des circuits et d’éviter des clashs avec d’autres événements importants dans la région. Nous devons également prendre en compte la pause du Nouvel An chinois (12 février 2021) qui nous empêche d’organiser une course durant la majeure partie de février. Du fait de terminer plus tôt, les équipes auront désormais suffisamment de temps pour réexpédier leurs voitures et l’équipement avant le début des championnats en Europe, aux Etats-Unis ou en Australie. »

L’Australie, il n’en sera d’ailleurs plus question la saison prochaine après la visite au Bend en janvier dernier : « L’ensemble du paddock a apprécié notre premier voyage en Australie et en particulier les défis passionnants que The Bend Motorsport Park a offert aux pilotes. Malheureusement, compte tenu de la situation mondiale actuelle et de ses conséquences économiques, nous avons dû prendre la décision très difficile de ne pas revenir sur la saison 2020/2021. Nous restons absolument déterminés à retourner en Australie au Bend dès que possible. »