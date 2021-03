Arthur Rougier (Emil Frey Racing) : “Être le plus complet possible est un avantage”

Fort d’une très belle saison en GT World Challenge Europe (Sprint) chez Saintéloc Racing, Arthur Rougier poursuit l’aventure en GT3 cette saison. Le Limougeaud passe dans le camp Emil Frey Racing sur une Lamborghini Huracan GT3. Après le GT4 en 2019 et le GT3 Sprint en 2020, c’est le GT3 Endurance qui attend le jeune pilote de 20 ans au sein du team suisse dirigé par Lorenz Frey-Hilti.

Arthur Rougier partagera son volant avec Jack Aitken et Konsta Lapalainen sur la Lamborghini #140. Il est le seul des trois à connaître la catégorie GT3, mais il ne faudra surtout pas mettre de côté le trio pour jouer devant.

“Mon plan initial était de poursuivre avec Christopher (Haase) chez Saintéloc Racing”, a confié Arthur Rougier à Endurance-Info. “Malheureusement, réunir un budget n’est pas simple par les temps qui courent. Cet hiver, j’ai eu la possibilité de tester la Lamborghini Huracan GT3 à Valencia où tout s’est bien passé. Je suis très content de rouler en Endurance car cela compte sur un CV de pilote. J’avais cette volonté de rouler sur des courses plus longues.”

A terme, le Champion de France de F4 2017 vise une place de pilote officiel pour le compte d’un constructeur : “Mon but est de rejoindre un constructeur et, pour cela, il est déjà indispensable d’avoir participé aux Total 24 Heures de Spa. Je ne suis pas passé loin d’y rouler en 2020 chez Saintéloc Racing. Être le plus complet possible est forcément un avantage.”

En découvrant la Lamborghini Huracan GT3, Arthur Rougier ne s’est pas senti dépaysé : “La Lamborghini est proche de l’Audi même s’il a fallu trouver ses marques. Le test à Valencia s’est parfaitement déroulé. L’entente avec l’équipe est très bonne. Je tiens à capitaliser ce que j’ai fait en Sprint cette année en Endurance. La saison 2020 s’est très bien passée chez Saintéloc Racing, j’yai passé de super moments. Cette année, je serai le plus expérimenté des trois même si nous pourrons compter sur les deux autres équipages Emil Frey Racing.” Arthur Rougier connait déjà Jack Aitken du temps de la Renault Academy.

En 2020 chez Saintéloc Racing

La filière monoplace étant bouchée, Arthur Rougier a rebondi en GT, un choix qu’il ne regrette absolument pas : “J’ai vite compris depuis la Formule Renault que ce serait compliqué d’aller plus haut. Bien sûr, j’avais, comme tout pilote, le rêve de la Formule 1. Fin 2018, j’ai fait le choix de réorienter ma carrière en GT. La catégorie GT4 chez CD Sport a été un bon tremplin. C’est grâce à ma saison que j’ai pu passer en GT3 chez Saintéloc Racing en 2020.”

Arthur Rougier aux 24H du Mans Virtuelles

En toute logique, les 24 Heures du Mans sont forcément dans un coin de tête et sa belle 6e place décrochée en juin dernier aux 24 Heures du Mans Virtuelles chez Rebellion Williams Esport n’a fait que renforcer son envie : “Je n’ai encore jamais roulé dans un prototype, mais je reste ouvert à toute proposition. Je pense que les catégories GT3 et LMP vont prendre de l’ampleur dans les prochaines années.”

Avant le début de saison, Emil Frey Racing doit aller rouler à Monza, puis sur le circuit Paul Ricard et enfin à Spa.