Artcurial Motorcars confirme sa vente aux enchères du 5 février…

Le 5 février 2021, Artcurial Motorcars organisera une vente événement unique « Parisienne 2021 » au sein de laquelle sera un ensemble d’automobiles de collection exclusives sera proposé.

Parmi elles, la Matra MS670, châssis #001, fleuron du patrimoine industriel français et gagnante des 24 Heures du Mans 1972 avec l’équipage Henri Pescarolo et Graham Hill. Aujourd’hui dans la configuration de la gagnante des 24 Heures du Mans 1973, elle portait le numéro de course #15 en 1972 lorsqu’elle remporta la plus célèbre course au monde. Elle est estimée entre 4 M € et 7,5 M €.

