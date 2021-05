ARC Bratislava, l’équipe qui fait dans la pure tradition des courses d’endurance

On ne vous apprendra rien en vous disant que ARC Bratislava est le Petit Poucet de la catégorie LMP2 en FIA WEC. L’écurie slovaque cultive une nouvelle fois sa différence en faisant rouler l’unique Ligier JS P217 du plateau. En février dernier, ARC Bratislava alignait la seule Ginetta LMP3 en Asian Le Mans Series.

La structure de Miro Konopka colle parfaitement aux valeurs de l’Endurance : petite équipe, ambiance familiale, moyens limités. A 59 ans, Miro Konopka place son équipe, créée en 1997, parmi l’élite du LMP2 mondial. Pour le Slovaque, il n’est pas question d’aller jouer la plus haute marche du podium, mais bien de prendre du plaisir dans un paddock d’endurance qu’il arpente depuis plus de deux décennies. Miro Konopka, casquette vissée sur la tête quand il ne roule pas, en a justement deux : celle de pilote et celle de patron d’équipe.

“Je suis content d’être là”, a déclaré Miro Konopka à Endurance-Info. “Ce championnat est le plus relevé au monde, donc être là parmi toutes ces belles équipes signifie beaucoup pour moi. J’ai près de 60 ans, alors je dois en profiter (rires).”

Avec Miro Konopka, le sourire est toujours là. Son truc à lui, c’est de passer du bon temps et de prendre un maximum de plaisir. “Il faut rester réaliste”, sourit le patron-pilote. “Nous ne sommes pas là pour gagner la course. Le but est de faire de notre mieux avec notre package et notre équipage.”

En parlant d’équipage, celui-ci doit changer en cours de saison. A Spa-Francorchamps, Darren Burke et Tom Jackson accompagnent Miro Konopka dans la Ligier JS P217 jaune. Oliver Webb, confirmé pour la saison, est indisponible pour la course après avoir disputé le Prologue.

Être la plus petite équipe du plateau LMP2, qui plus est en faisant rouler la seule Ligier, a forcément une saveur particulière. “Pour un gentleman comme moi, la voiture n’est pas facile à piloter. Les performances des LMP2 ont été réduites cet hiver, les pneus ont changé. Avant, la différence entre une LMP2 et une GTE étaient plus importantes.”

Lors des essais libres 1, la différence chronométrique entre la Ligier et la plus rapide des GTE-Pro était de 4 secondes sur un tour. “Réunir un équipage n’est pas simple quand vous n’avez pas la même LMP2 que les autres. Pourtant, la Ligier n’est pas une mauvaise voiture. Si on prend les différents championnats, il y a près de 40 Oreca 07 face à deux Ligier. Selon moi, ce n’est pas positif. Quand vous avez une petite équipe comme la mienne, j’ai un peu l’impression de passer après les autres pour les fournisseurs. C’est mon argent car je n’ai pas de mécène derrière moi pour payer. Je paie ce que je dois, mais j’estime devoir être traité de la même façon que les autres.”

Une chose est sûre, on n’enlèvera pas l’invitation d’ARC Bratislava aux 24 Heures du Mans en août prochain. Le team slovaque disputera sa troisième campagne mancelle en cinq ans.

Un retour en Asian Le Mans Series en fin d’année n’est pas à exclure en fonction du calendrier. Avec quelle auto ? La décision n’a pas été prise mais il y a fort à parier qu’on ne revoit plus la Ginetta LMP3 jaune.