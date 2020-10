ARC Bratislava en route vers l’Asian Le Mans Series avec ses Ginetta LMP3

Sitôt reçues, sitôt sur la piste. Les nouvelles Ginetta LMP3 de l’équipe ARC Bratislava ont pris la piste hier mercredi sur le Slovakia Ring pour une première séance d’essais. La prochaine étape du team de Miro Konopka sera l’Asian Le Mans Series sur le tracé de Yas Marina en février prochain.

“Nous avons passé commande de deux nouvelles Ginetta LMP3”, a déclaré Miro Konopka à Endurance-Info. “J’ai roulé avec l’ancien modèle Ginetta depuis 2016, j’ai plusieurs Ginetta et je suis satisfait de la voiture, du soutien de Ginetta, spécialement de Mike Simpson qui nous apporte une aide précieuse.”

Les essais sur le Slovakia Ring ont été positifs : “La voiture est bien meilleure et plus rapide que l’ancienne. Nous allons maintenant les mettre dans un container pour l’Asian Le Mans Series. ARC Bratislava est la première équipe à faire rouler la nouvelle Ginetta LMP3 et ce sera nos débuts en compétition avec l’auto.”

Pour la suite du programme, l’European Le Mans Series ou la Michelin Le Mans Cup font partie des discussions. Rappelons que ARC Bratislava dispose toujours d’un châssis Ligier JS P217.