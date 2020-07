Antonello Coletta (Ferrari) : “Nous devons faire nos analyses avec calme”

La situation actuelle fait que les constructeurs pourraient prendre un peu plus de temps pour appuyer sur le bouton vert d’un programme Le Mans Hypercar ou LMDh. Ce n’est pas que la nouvelle catégorie reine de l’endurance n’intéresse plus, mais peut-être que les plannings vont peut-être être décalés chez certains constructeurs. Voir des marques arriver un an plus tard, c’est-à-dire 2023, n’est pas à exclure. Ferrari, par la voix d’Antonello Coletta, responsable du programme Ferrari GT, a tenu à préciser que la pandémie actuelle n’entravait pas l’intention de Ferrari de concourir en LMH ou LMDh.

« Il ne fait aucun doute que nous vivons une période historique différente, et cela change les stratégies des différents constructeurs », a déclaré Coletta à Sportscar365. « Bien entendu, je ne peux pas parler pour les autres. Je peux dire que Ferrari a confirmé tous les programmes sportifs en cours. » La marque italienne reste impliquée officiellement en WEC avec deux 488 GTE. Elle est aussi présente en GT World Challenge Europe Powered by AWS avec une paire de 488 GT3.

« Nous sommes une entreprise solide, très focalisée sur les enjeux économiques et financiers, et c’est précisément pourquoi nous avons pu faire face à cette situations », souligne Coletta. « Pour le moment, je ne pense pas que le coronavirus influera sur notre décision d’entrer ou non dans la catégorie reine. J’espère que cette situation passera et que le virus sera éradiqué. Nous devons faire nos analyses avec calme. Une fois que nous aurons décidé, nous gérerons également cet événement historique en espérant que la situation sanitaire sera résolue. Pour faire ces choix, il faut tenir compte des intérêts marketing, technologiques et sportifs. »