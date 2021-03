Andrew Haryanto (Absolute Racing) : “Le Mans est le plus grand défi de ma vie de pilote”

A 43 ans, Andrew Haryanto va découvrir les 24 Heures du Mans cette année. Le pilote indonésien roulera en GTE-Am sur la Porsche 911 RSR alignée par Absolute Racing. Le deuxième baquet est pris par Alessio Picariello.

Si Haryanto fera ses premiers pas au Mans, il n’est pas novice sur les courses de 24 heures avec deux participations aux Total 24 Heures de Spa ces dernières années. Si l’édition 2019 s’était terminée par une 50e place sur une Audi R8 LMS GT3 en Am, 2018 avait été bien plus positif avec une 2e place en Groupe National sur une Porsche. Le champion Lamborghini Super Trofeo Middle East fait partie des fidèles de l’Audi R8 LMS Cup, déjà chez Absolute Racing.

Audi R8 LMS #28 (Absolute Racing), Andrew Haryanto

Aller au Mans était un rêve pour vous ?

« C’est une excellente opportunité pour moi et j’ai vraiment hâte de participer à l’un des événements de course automobile les plus célèbres au monde. Je ne suis plus tout jeune, donc je tiens vraiment à expérimenter différentes courses et différents circuits. C’est probablement le plus grand défi de ma vie de pilote, mais nous avons vu l’opportunité de participer à la course, alors nous allons y aller. La course est dans seulement cinq mois, donc je vais m’assurer d’être le mieux préparé possible pour accomplir ce défi. »

Comment est perçu Le Mans en Indonésie ?

« L’Indonésie a un riche héritage en sport automobile en Asie du Sud-Est. Cependant, ce sera la première fois que nous aurons des pilotes indonésiens sur la grille des 24 Heures du Mans. De toute évidence, cela suscite beaucoup d’engouement dans le pays. »

Andrew Haryanto

Vous comptez deux participations aux Total 24 Heures de Spa. Vous en gardez de bons souvenirs ?

« J’ai disputé l’épreuve à deux reprises en 2018 et 2019. Spa est une course incroyable. En 2019, c’était ma première fois avec une voiture GT3, et il pleuvait beaucoup. La visibilité était très faible, et finir la course était quelque chose d’incroyable. Le défi était de savoir en quoi consistait cette participation pour nous, c’est-à-dire essayer de réaliser quelque chose qui semblait impossible. »

Vous connaissez bien Absloute Racing. L’équipe est comme une famille pour vous ?

« Ingo Matter et Fabien Fior font un excellent travail avec l’équipe. Nous avons connu un grand succès ensemble en remportant notamment l’Audi Sport R8 LMS Cup et la catégorie GT4 lors de la première course d’endurance SIC888 à Shanghai. Je me sens le bienvenu dans l’équipe, je sais qu’ils feront beaucoup d’efforts pour me faire aller plus vite. Ils ont tous une immense expérience et j’essaie d’apprendre d’eux. »

Audi R8 LMS #80 (Audi Sport R8 LMS Cup), Andrew Haryanto/Jeffrey Lee/Yasser Shahin/Sun Jingzu

Vous ne ferez que Le Mans en GTE ?

« En raison de mes engagements professionnels, je n’ai pas beaucoup de temps libre pour rouler en essais ou courir comme je le souhaiterais. J’ai débuté le sport automobile assez tardivement et je n’ai fait que des courses de voitures de tourisme et GT. La catégorie GTE est au sommet de la pyramide des courses GT, sachant que je suis encore novice. Je veux profiter de cette opportunité et en tirer le meilleur parti. Ensuite, je réfléchirai à la suite. »

Et le reste de la saison ?

« A ce stade, nous sommes encore en train de dresser les plans pour le reste de la saison. Nous examinons maintenant les différentes possibilités, mais nous voulons absolument y aller préparés. Nous aurons peut-être la chance de faire une ou deux courses avant Le Mans, c’est quelque chose que nous devrions pouvoir annoncer bientôt. »