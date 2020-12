Andrea Piccini (Iron Lynx, part 1) : “Les filles ont vraiment fait un travail incroyable !”

Andrea Piccini est un homme à double casquette voir triple : il est toujours pilote, mais il est aussi le team manager et patron de l’écurie Iron Lynx qui évolue en European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup et aux 24 Heures du Mans. Il s’agissait de la première année de l’équipe et cela s’est bien passé avec les titres Equipes et Pilotes en Michelin Le Mans Cup pour Rino Mastronardi. Du coup, Iron Lynx est invitée aux prochaines 24 Heures du Mans en catégorie GTE Am.

Du coté du GTE, les résultats ont été plus mitigés avec une 7e place au championnat pour la Ferrari 488 GTE #60 de Sergio Pianezzola, Claudio Schiavoni et Andrea Piccini. En revanche, du côté des “Iron Dames”, sur la Ferrari 488 GTE #83, Manuela Gostner, Rahel Frey et Michelle Gatting ont terminé 3e en GTE. Un beau résultat pour les “filles” d’Iron Lynx !

Comment s’est passée votre saison ELMS en tant que pilote et en tant que team-manager ?

« Ce fut une saison un peu difficile du point de vue des résultats car nous n’avons pas accompli de grandes choses cette année avec la #75. Nous avons montré notre vitesse, nous avons été dans les plus rapides depuis le départ. Nous ratons la pole position au Paul Ricard car nous avons eu un petit souci. A Spa, les Porsche étaient un peu plus rapides que nous. Nous n’avons pas été au Castellet 240 car nous avons eu un cas contact Covid-19 et avons préféré ne prendre aucun risque. A Monza, on signe la pole et, à Portimão, c’était assez serré avec les Porsche. De mon point de vue, ce ne fut que du plaisir, ce fut un bonheur de piloter cette Ferrari. La version GTE est bien plus fine à piloter que la version GT3. Elle convient bien mieux à mon style de pilotage.

Maintenant je suis ravi du point de vue de l’équipe, mon équipe car maintenant elle m’appartient tout comme à Sergio (Pianezzola), mon partenaire, ainsi qu’à Claudio (Schiavoni) et Deborah Mayer. Mon frère, Giacomo, est aussi impliqué en tant que manager même s’il n’est pas inscrit comme membre de l’écurie. Nous avons fait du bon travail cette année avec le soutien d’AF Corse. Nous avons décidé de construire cette aventure étape par étape. D’abord en Michelin Le Mans Cup avec nos propres mécaniciens, notre structure à 100%. En ELMS, nous étions 50/50 avec AF Corse car nous avons besoin d’aide, c’est une voiture plus difficile à gérer. Comme je l’ai dit, je suis satisfait de la saison, car nous avons toujours été dans les plus rapides, même si cela ne s’est pas toujours concrétisé avec les résultats.

Nous aidons aussi les filles à grandir autant que possible. Du point de vue de l’équipage féminin, nous sommes plus que contents. Elles ont vraiment progressé comme on a pu le voir avec le 2e meilleur temps de Manuela (Gostner) en Bronze Test à Portimão. Michelle (Gatting) est vraiment très rapide, elle a fait du très bon travail en qualifications à Monza et en course au Paul Ricard. Quant à Rahel Frey, elle a été très rapide aussi. Nous avons eu différents objectifs tout au long de la saison et tout le monde les a plus ou moins atteints. Les filles ont été plusieurs fois proches de faire le gros résultat, c’est-à-dire gagner, en particulier au Paul Ricard. Cela s’est joué un peu sur la stratégie, les Porsche utilisent les pneus un peu mieux. Elles ont fait un travail incroyable cette année, vraiment…»

Andrea Piccini et Rahe Frey @Facebook Iron Lynx

Etant très impliqué dans l’équipe, est-ce difficile de gérer la partie pilotage et team manager ?

« Ce fut une saison difficile pour nous, il ne faut pas oublier que c’est notre troisième année en tant qu’équipe et la première en tant qu’Iron Lynx, donc c’est encore assez nouveau pour nous tout cela. Sergio, Giacomo et moi-même avons commencé nos carrières en tant que pilote et nous avons longtemps travaillé comme coach. Quand vous encadrez quelqu’un, vous faites aussi attention à la voiture, aux pneus, aux freins, etc… Donc, de plus en plus, vous travaillez plus du coté de l’équipe. J’ai d’ailleurs une société de management avec, entre autres, Michelle Beretta (le champion GTE ELMS 2020 avec Proton Competition, ndlr). Cela m’a obligé à travailler sur les contrats, les partenaires. Nous avons donc construit une certaine expérience au fil des années en tant que pilote depuis 25 ans et aussi en tant que manager dans notre équipe.

Cependant, pour répondre à votre question, ce n’est pas facile de concilier les deux. De plus, nous sommes engagés en Michelin Le Mans Cup et en ELMS. Nous avons séparé nos fonctions : Giacomo est le team manager en ELMS et Sergio celui de la Michelin Le Mans Cup. Nous avons en plus un directeur sportif qui nous aide. Pour ma part, j’aide des deux côtés et je suis le team manager de notre équipe de monoplace car nous sommes aussi impliqués en F4 Italie. Notre structure grandit petit à petit. Ce que nous avons fait en Endurance avec AF Corse, nous le faisons avec Prema en monoplace. Nous avons commencé à faire débuter l’équipe Abu Dhabi Racing Team pour eux, donc 100% avec Prema. Maintenant, nous avons une Formule 4 sous le nom d’Iron Lynx et nous avons lutté à plusieurs reprises pour la victoire, signant deux podiums.

@Facebook Iron Lynx

L’année prochaine, les projets seront différents et notre organisation également par conséquent. Nous allons courir un peu moins tous les trois, nous piloterons toujours, mais nous serons de plus en plus impliqués dans l’écurie. Nous devons être proches des « décisions » qui sont prises et quand vous êtes dans la voiture, vous en êtes loin ! »

A suivre…